Conheça mais sobre os PJ Masks e a nova temporada da série exclusiva do Disney+

O que aconteceu nos últimos episódios e o que vem por aí - saiba agora!

A nova temporada de um dos desenhos de maior sucesso entre os pequenos chega neste mês ao Disney+! PJ Masks, a série que conta as divertidas aventuras de crianças que à noite se transformam em incríveis super-heróis, vem aí com novos episódios fresquinhos para divertir a criançada.

A nova temporada conta aventuras diferentes e apresenta novos personagens ao mundo de PJ Masks. Junto com ela, o Disney+ também traz conteúdos exclusivos para toda a família como O Chamado da Floresta, Encanto e Raya e o Último Dragão.







Do que se trata PJ Masks?





Caso você ainda não tenha apresentado a criançada ao mundo dos mascarados, não se preocupe. Oferecemos um pequeno resumo da série.

A história acompanha três personagens principais de seis anos: Connor, Amaya e Greg. Enquanto durante o dia eles são apenas vizinhos que vão para a escola juntos, à noite, eles se juntam e se transformam nos super-heróis Menino-Gato, Corujita e Lagartixo. Juntos, os três combatem vilões e aprendem lições valiosas a cada missão.

O Menino-Gato possui super velocidade, audição supersensível, capacidade de salto em grandes alturas e golpes especiais. Já Corujita tem visão noturna, capacidade de voar e poderes para fazer uma forte rajada de vento de suas asas e super penas. Lagartixo possui super força, invisibilidade e capacidade de furar paredes para escalada, além de pele grossa.







Como tem sido PJ Masks até agora?





A cada episódio, os PJ Masks enfrentam novos desafios, nos quais precisam trabalhar em equipe e entender como as qualidades e os poderes de cada um podem ajudá-los a derrotar inimigos, como o cientista maluco Romeo, a Garota Lunar e as Crianças Lobinhos, ou solucionar os problemas de seus amigos.

Na última temporada, os personagens exploraram o espaço sideral, principalmente durante um especial de quatro episódios que os acompanhou por uma aventura considerada a mais épica do grupo até o momento.

Eles também conheceram novos oponentes como Octobella, uma menina agitada que se parece com um polvo e vive nos canais da cidade, e Pharaoh Boy, um pequeno rei do antigo Egito com estranhos poderes e muito mandão.





Primeiro super-herói negro de PJ Masks





Na última temporada, os PJ Masks também deram as boas-vindas ao novo integrante do grupo, o primeiro super-herói negro da série: Newton Star. Apesar de o garoto ser mais independente e gostar de cumprir algumas missões de forma autônoma, ele gosta dos PJ Masks e fica cada vez mais amigo dos três ao longo dos episódios.

Com uma personalidade mais introvertida, ele foi criado para gerar ainda mais identificação nos pequenos que gostam de ficar na sua. Ele prefere ler livros e adora o espaço-sideral. À noite, ele consegue voar pelo espaço com a ajuda de asteroides que deslizam pelo ar.







Novidades da nova temporada de PJ Masks





A quinta temporada começa com um especial épico de duas partes, que traz novidades sobre o novo QG dos herois, além de algumas novas habilidades.Tudo começa quando o Night Ninja invade o esconderijo dos três e tenta roubar o PJ Crystal, fonte dos superpoderes dos nossos protagonistas.

Para impedi-lo, o cristal transfere os poderes para os PJ Pets, que derrotam o vilão. Com isso, novos poderes são dados aos herois, além de um QG mais incrementado. Além disso, o programa trará novos vilões como Orticia, uma garotinha com o poder de controlar plantas e quer tomar o museu para si. Pirate Robot também será um novo antagonista, um robô que usa um chapéu de pirata e um tapa-olho.