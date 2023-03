Conheça mais sobre Os Vizinhos Green, série de animação exclusiva do Disney+

Novos episódios do show chegam à plataforma: veja como foram as duas primeiras temporadas.

Chega ao Disney+ a nova temporada de Os Vizinhos Green, série que acompanha a família Green enquanto eles se mudam do campo para a cidade grande e precisam se adaptar aos hábitos malucos da vida urbana.

Na série, Cricket, um garoto de 10 anos, e sua irmã e pai precisam ir para a casa de sua excêntrica avó paterna na cidade depois de perderem sua fazenda. O programa tem sido aclamado por sua comédia original e mensagem otimista.

Para entender melhor do que se trata Os Vizinhos Green e a terceira temporada do show, separamos algumas das informações essenciais sobre ele a seguir.







Os Vizinhos Green: Do que trata a série?

Os Vizinhos Green conta a história da família Green, composta por Cricket, Tilly, Bill e Vovó Alice. No começo, Bill e seus filhos viviam em uma pacata fazenda no interior, mas após perder a propriedade, os três se juntam à sua avó na Cidade Grande.

A partir daí, os Green tentam se adaptar às novas regras de convivência da cidade, ao mesmo tempo que buscam fazer novos amigos e impressionar seus vizinhos. Já no primeiro episódio, Cricket tem a não tão brilhante ideia de lançar uma galinha ao espaço como forma de impor respeito na vizinhança. Obviamente, o plano não dá tão certo.



Os Vizinhos Green: O que acontece na primeira temporada?

Na primeira temporada o foco é na família Green e suas excentricidades. Descobrimos melhor como cada membro da família é e quais são seus principais desafios na nova vida na Cidade Grande.

Enquanto Cricket é extremamente animado, sua hiperatividade e impulsividade acabam colocando o garoto em terríveis confusões e mal entendidos. Já Tilly, a irmã mais velha, é mais responsável e contida, mas sua insegurança e dificuldade de socializar a impedem de aproveitar ao máximo o novo ambiente.





Leia Mais:

- Disney+: quais filmes assistir com as crianças durante as férias

- Quando Lightyear estreia no Disney+?



Enquanto isso, Bill Green precisa aprender que a forma de criar Cricket pode ser diferente da de lidar com Tilly, enquanto ele mesmo navega um novo território na Cidade Grande. Sua mãe, Vovó Alice, é uma excêntrica senhora que equilibra mal-humor com ótimos conselhos.







Os Vizinhos Green: O que acontece na segunda temporada?

Na segunda temporada, conhecemos melhor os personagens secundários, amigos e conhecidos da família Green. Também temos mais episódios temáticos, incluindo alguns especiais musicais.

A segunda temporada também é quando oficialmente se define Chip Whistler como o principal antagonista da série. Em um episódio, os Green ajudam Chip a obter o cargo de CEO da Wholesome Foods e assumir o lugar de seu pai aposentado.

No entanto, eles logo percebem que ele os enganou para aceitar seu pedido de desculpas por suas ações para que ele possa expulsá-los da cidade com todo o poder que ele tem. No final da segunda temporada, Chip assume Big Coffee e traça um plano de expansão que ocuparia a casa dos Green, levando a família a derrotá-lo de uma vez por todas.







Os Vizinhos Green: O que esperar da terceira temporada?

Segundo os criadores do programa, Chris e Shane Houghton, a terceira temporada trará grandes mudanças para os Green, principalmente para Tilly. Segundo eles, a garota deverá participar de uma grande rito de passagem especial dos Green nos novos episódios, o que trará fortes emoções para todos.

“Estamos empolgados por aprofundar nossa série”, disseram Chris e Shane em comunicado conjunto. “A Disney nos apoiou muito e nossas ideias malucas, e estamos ansiosos para continuar Big City Greens, bem como desenvolver projetos novos e empolgantes juntos.”