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NOVIDADES DISNEY+

Conheça os bastidores dos seus filmes e séries favoritos com estes especiais no Disney+

15 de agosto de 2023
15 de agosto de 2023

Acredite: depois de ver estes especiais, você vai olhar para os filmes e séries de outra forma!


Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de conhecer os bastidores por trás de filmes e séries, o Disney+ tem vários títulos que vão te conquistar!

São especiais documentais com entrevistas exclusivas de diretores, atores e material inédito sobre o processo de criação de grandes histórias que ganham vida na tela.

Confira, abaixo, algumas produções nesse estilo que você pode ver no serviço de streaming:


1. Em Avante, você irá saber como vários filmes e séries do UCM foram feitos


Cenas de ação, efeitos especiais, figurino, maquiagem, cenários grandiosos… Você já parou para pensar na complexidade que um filme ou série do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) exigem?

Além de disponibilizar os longas-metragens, o Disney+ também traz vários especiais chamados Avante, que revelam os bastidores e segredos de filmagens. Entre eles, estão:

Os títulos citados acima são apenas alguns exemplos – há muito mais no catálogo para você se divertir e descobrir mais sobre a criação das produções do UCM.


2. Avatar: Mergulho Profundo te leva aos bastidores de um dos maiores sucessos do cinema


O especial conta com depoimentos exclusivos de James Cameron, Zoë Saldaña, Sam Worthington, Kate Winslet e outros integrantes do elenco e da produção de Avatar: O Caminho da Água (2022), a aguardada continuação do filme original de 2009.

Além disso, a produção revela como foram feitas as impressionantes cenas debaixo d’água e como os atores se prepararam para gravá-las.


3. Prepare-se para uma jornada fantástica em Minha Intuição: Nos Bastidores de Frozen 2


Dividida em seis episódios, a produção mostra o trabalho duro para criar o grande sucesso Frozen 2 (2019). Uma jornada marcada por desafios, conquistas, surpresas e muito talento de todos os envolvidos.

Quem é fã do filme com a inesquecível princesa Elsa não pode deixar de assistir ao especial!


4. Conheça curiosidades que vão te surpreender em Episódio Extra… SQN: Nos Bastidores de Tudo Igual


Tudo Igual… SQN (2022) é uma série original brasileira da Disney que ganhou um especial documental chamado Episódio Extra… SQN: Nos Bastidores de Tudo Igual

Nele, a autora e roteirista Luly Trigo revela vários fatos curiosos: como foi gravar uma série que se passa no verão do Rio de Janeiro em pleno inverno paulista, as dificuldades de produzir durante a pandemia, erros de gravação, entre outros registros imperdíveis.

E aí, qual desses especiais você vai ver primeiro?

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