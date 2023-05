Conheça os compositores por trás da trilha sonora da nova versão de A Pequena Sereia

A nova versão live-action da história de Ariel estreia nos cinemas dia 25 de maio. Saiba mais sobre as músicas do filme!



A contagem regressiva está a todo vapor! Em cerca de 20 dias, chega aos cinemas A Pequena Sereia, o novo filme live-action dirigido pelo visionário cineasta Rob Marshall que acompanha a história de Ariel (Halle Bailey), uma jovem e apaixonada sereia.



O filme, que retrata o sonho de Ariel de ir além do mar e explorar também o mundo da superfície, possui uma trilha sonora que consegue acompanhar cada momento de amor com o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King); de drama, com a bruxa Úrsula (Melissa McCarthy); e de ação, quando a protagonista enfrenta situações de perigo.

Descubra quem está por trás das músicas do novo filme!

A Pequena Sereia: quem criou a trilha sonora

A Pequena Sereia conta com o trabalho do compositor Alan Menken, vencedor de oito estatuetas do Oscar® e conhecido pelas músicas de A Bela e a Fera (1991) e de Aladdin (1992), ambos disponíveis no Disney+.



As letras são de Howard Ashman e de Lin-Manuel Miranda, compositor três vezes vencedor do Tony Awards®, prêmio de maior prestígio do teatro norte-americano.







A Pequena Sereia | Trailer Oficial Legendado





Se você quer ter um gostinho do que está por vir, já pode escutar o tão aguardado novo single “Part of Your World”! A música está disponível nas principais plataformas de áudio.

A Pequena Sereia estreia no dia 25 de maio exclusivamente nos cinemas!