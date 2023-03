Conheça os segredos e os bastidores de Walt Disney World

O novo especial do Disney+ leva você pelos 50 anos da história do lugar mais incrível do mundo.





O lugar mais mágico do mundo fez 50 anos e, para comemorar, o Disney+ trouxe um especial que vai levar os telespectadores para conhecer todos os segredos de um dos maiores complexos de parques temáticos do mundo.

“The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World” levará você para a história de como o lugar onde todos os sonhos se tornam realidade nasceu e evoluiu ao longo dos anos.

Para acompanhar o telespectador nessa viagem pelo tempo, a atriz e apresentadora Whoopi Goldberg embarca nessa jornada de duas horas, com apresentações musicais de Christina Aguilera e a futura Pequena Sereia, Halle Bailey.

Poderemos ver da onde nasceu a ideia ambiciosa de Walt Disney de construir nos pântanos da Flórida um lugar onde tudo seria possível, os desafios que ele enfrentou para convencer a todos de que seu projeto era possível e as grandes conquistas que fizeram a diferença para que o complexo se tornasse o que é hoje.

Entre os entrevistados, estarão personalidades que marcaram e foram marcadas pelo parque. Vamos relembrar as gravações do episódio especial de “Três é Demais” que se passa todo no Walt Disney World com John Stamos e Candace Cameron Bure, e o momento que os Johnson da série “Black-ish” visitam o lugar com os atores Anthony Anderson e Marsai Martin.

Atletas da Liga de Futebol Americano como Tom Brady, Phil Simms e Doug Williams também participam para contar suas histórias pessoais com o parque e como, surpreendentemente, ele foi importante para suas carreiras como jogadores de futebol americano.

Os engenheiros responsáveis por idealizar e levantar as atrações do parque também participam do especial, é claro. Conhecidos como “Imagineers” (junção da palavra “imagine”, que significa imaginar em inglês, e "engineers", termo usado para os profissionais da engenharia), eles são as verdadeiras roldanas que botam os sonhos de Walt Disney World para funcionar. Com eles descobriremos alguns dos engenhosos mecanismos por trás dos brinquedos mais famosos do parque, além das dificuldades encontradas durante o processo de criação.

Para ajudar a explicar melhor o funcionamento do complexo, também marcam presença alguns dos executivos mais brilhantes que já passaram pela Walt Disney, como Bob Chapek, Bob Iger e Michael Eisner.

O presidente da Marvel, Kevin Feige, aparece para contar melhor como foi trazer o universo de super-heróis para a realidade nas atrações da Disney World, enquanto o diretor criativo da Pixar, Pete Docter, conta os planos para novos brinquedos inspirados no universo criado pela empresa. Por fim, James Cameron, diretor de Avatar, explica o processo pelo qual passou para trazer à tona o universo de Pandora para a costa oeste norte-americana.

O especial também faz uma homenagem à fundação Make-A-Wish, uma das maiores organizações não governamentais do mundo, comprometida em realizar os sonhos de diversas crianças em tratamento médico.

O parque e a instituição construíram uma longa história de 40 anos, ajudando diversos pequenos a conhecerem o mundo mágico da Disney. Além disso, os telespectadores terão uma visão comovente de como a Disney e a fundação Make-A-Wish trabalharam juntas por mais de 40 anos para tornar os sonhos das crianças Disney realidade.

De apresentações musicais na frente do famoso Castelo da Cinderela até histórias marcantes sobre os bastidores do parque e sobre seu papel na vida de milhões, o telespectador tem tudo para rir e se emocionar com a história do local onde todos os sonhos se tornam realidade.