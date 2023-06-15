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NOVIDADES DISNEY

Conheça “Steal the show”, a canção original interpretada por Lauv para a animação Elementos

15 de junho de 2023
15 de junho de 2023

O single do novo filme de animação da Disney e da Pixar já está disponível para curtir nas plataformas digitais.


A partir de 22 de junho, o público brasileiro fã das animações da Disney e Pixar poderão conferir nos cinemas o novo filme Elementos, que é dirigido por Peter Sohn e mostra a convivência (divertida) entre diferentes elementos, como água e fogo.

Um dos destaques de Elementos, a música “Steal the Show”, já está disponível nas plataformas digitais de áudio para que as crianças e os adultos possam começar a entrar no clima da estreia do filme de animação nas salas de cinema. 

A canção “Steal the Show” é interpretada pelo cantor, compositor e produtor musical norte-americano Lauv (Ari Staprans Leff), que além de cantar assina a coautoria da letra com Michael Matosic e da música com Thomas Newman.


Lauv e Thomas Newman trabalharam juntos em “Steal the Show”


Lauv tem aparecido no no topo das paradas musicais e já trabalhou com Thomas Newman, mostrando seu talento na trilha sonora dos filmes da Pixar como Procurando Nemo, WALL-E e Procurando Dory – ambos disponíveis no Disney+

“Esta é uma das canções que mais gostei de escrever porque o processo de criação foi muito diferente. Sentei com Thomas Newman e ele apresentou alguns sons que estava trabalhando. Então, perguntei a ele: ‘Posso ter uns minutos numa sala com um piano e um microfone’”, recordou Lauv, em comunicado oficial.

O cantor e compositor ainda acrescentou: “Tinha melodias, acordes e uma parte da letra totalmente improvisada depois de assistir uma cena. Foi muito espontâneo. Foi ótimo poder trabalhar com o Thomas para construir a música. Depois combinei-a com sons muito clássicos e coisas divertidas. Tive a liberdade de explorar a minha alma. As letras são fogo puro. Eu adoro as letras”.


“Steal the Show” acompanha uma viagem pela Cidade dos Elementos


No filme, "Steal the Show" ajuda a dar vida a uma viagem extraordinária pela Cidade dos Elementos, na qual Ember, uma jovem do fogo, perspicaz e espirituosa, e Wade, um rapaz da água que é movido pelas suas emoções, percebem que não são tão diferentes como pensavam.

O diretor Peter Sohn utilizou uma das canções de Lauv como referência no início da produção. 

"Adoro a música do Lauv. Por isso, quando finalmente tive a oportunidade de trabalhar com ele, me referi à sua música e à forma como a estávamos usando. Ele conseguiu captar a beleza que Ember e Wade viam um no outro e como isso poderia se tornar em algo mais. Ficamos tão entusiasmados quando ouvimos a canção pela primeira vez. Foi alucinante e me sinto totalmente em dívida com ele pelo que trouxe ao filme", disse Sohn em comunicado oficial.

Elementos, o novo longa de animação da Disney em parceria com a Pixar, estreia no dia 22 de junho, nos cinemas de todo o Brasil. Não perca essa bela aventura!

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