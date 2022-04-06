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“Cores do Vento”: 3 curiosidades sobre a canção de Pocahontas

6 de abril de 2022
6 de abril de 2022

Conheça um pouco mais sobre a música que ainda hoje emociona os fãs da animação.


Lançado em junho de 1995, o filme Pocahontas, disponível no Disney+, se tornou um sucesso ao contar uma história inspirada em um personagem real.

Além da trama repleta de heroísmo e amizade, a animação também se destacou por sua música tema: “Cores do Vento” (“Colors of the Wind”, em inglês). Veja a seguir algumas curiosidades sobre esta clássica canção.

Pocahontas


1. Quem escreveu “Cores do Vento”, tema de Pocahontas

A trilha sonora de Pocahontas é assinada por Alan Menken. Ele é um dos compositores da versão original da música, “Colors of the Wind”, juntamente com Stephen Schwartz.

Em inglês, a canção é interpretada tanto por Vanessa Williams quanto por Judy Kuhn. Já a versão brasileira tem a voz da cantora baiana Daniela Mercury.


2. Sobre o que fala “Cores do Vento”?

“Colors of the Wind” foi a primeira canção composta para a animação. Foi ela quem ajudou a definir o tom de toda a produção. A música é como se fosse um conselho da personagem que dá nome ao filme ao Capitão John Smith, um conquistador que chegou ao Novo Mundo e a quem Pocahontas salvou da execução.

Na letra, a jovem pede que o estrangeiro olhe a natureza sob outra perspectiva e veja o que há realmente por trás de cada flor, rio ou animal no mundo que ele acredita ser dono.

Na música, Pocahontas pergunta se o colono é capaz de ouvir as vozes da montanha. Curiosamente, a verdadeira Pocahontas nunca chegou a ver uma montanha.


Cores do Vento | Com letra | Pocahontas


3. Quais prêmios “Cores do Vento” ganhou?

A canção recebeu vários prêmios na época de seu lançamento. Sem dúvidas, os mais importantes foram o Oscar® de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original, o Globo de Ouro® de Melhor Canção Original e o Grammy® de Melhor Canção Escrita para Filme ou Televisão.

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