Fãs da Marvel, Avante: Cosplayer de Gamora revela momentos favoritos no UCM

Dayane Belizario foi convencida pelo marido de que é parecida com personagem de Zoe Saldaña em Guardiões da Galáxia e assumiu o visual dela.

Dayane Belizario, de 25 anos, viaja por todo o Brasil fazendo o cosplay de Gamora, a personagem dos Guardiões da Galáxia vivida nos filmes pela atriz Zoe Saldaña. Dayane conta que é fã das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) a ponto de ser impossível escolher seu filme favorito da marca.

Cosplayer de diversos personagens há seis anos, Dayane diz gostar de trazer os personagens à vida para os fãs e ver a reação deles. Em relação à Gamora, muita gente se impressiona com sua semelhança com a atriz Zoe Saldaña quando maquiada, o que, segundo ela, torna a experiência ainda mais gratificante.

Dayane foi à Comic Con Experience (CCXP 2022) e foi muito disputada para tirar fotos entre os visitantes do maior evento de entretenimento e cultura pop da América Latina, realizado em São Paulo entre os dias 1 e 4 de dezembro.







Fã explica a escolha de Gamora para o cosplay



“O mais engraçado é que eu relutei muito em fazer a Gamora, não foi nem ideia minha tentar”, conta Dayane. Segundo ela, foi seu marido, que também é cosplayer, quem sugeriu a ela se vestir da personagem.

“Ele dizia que eu tinha o perfil dela, que eu era muito parecida, mas eu simplesmente não conseguia acreditar. Até que um dia aceitei o desafio, fiz e não era que ele tinha razão?”, contou ela dando risada.

A partir daí, Dayane foi aprimorando a fantasia, adicionando mais elementos como coldres, cintos e botas, além de melhorar a costura e detalhes da maquiagem. “Foi melhorando tanto que eu fui sendo reconhecida por esse cosplay e hoje faço isso profissionalmente, comparecendo a todo tipo de evento”, explicou.





Uma história de amor e cosplay

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Dayane e o marido – que faz cosplay do Chapeleiro Maluco do filme live-action de Alice no País das Maravilhas – viajam o país divulgando seu trabalho.

Os dois se conheceram, inclusive, por conta de outro cosplay de Dayane. “Eu fiz por muito tempo Moana (da animação disponível no Disney+), e gostava demais. Tanto que eu costumava colocar esse nome em todos os meus perfis nas redes sociais. Um dia, meu marido viu meu nome associado à personagem e ficou curioso”, explica ela.

“Quando nos vimos, ele me perguntou se era meu nome de verdade. Eu falei que fazia cosplay, ele disse que também. A partir daí criamos um vínculo e, aos poucos, começamos a namorar”, disse Dayane.







Super fã de Marvel



Assumidamente uma “marvete” (como muitos super fãs de Marvel são conhecidos no Brasil), a cosplayer conta que faz questão de assistir aos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) pela ordem cronológica. “Não pela ordem que foram lançados, mas na correta sequência dentro da linha temporal da história”, diz ela.

Apaixonada pelas séries da Marvel do Disney+, Dayane disse ter gostado muito de Loki e de Gavião Arqueiro. “Foram as que mais me marcaram. Mas se você perguntar sobre os filmes eu não conseguiria escolher um só, porque sinto que cada um tem algo importante e incrível que forma o conjunto do UCM”.





O momento icônico de Gamora

Mesmo fazendo o cosplay de Gamora, ela não dá o braço a torcer para dizer que Guardiões da Galáxia é seu longa favorito. “Como vou deixar de fora os primeiros filmes dos Vingadores?”, afirmou.

Com grande identificação pela personagem pela qual faz cosplay, ela diz que se emocionou muito com o confronto entre Gamora e o pai, Thanos, em Vingadores: Ultimato.

“Aquilo foi muito impactante, mas estou ansiosa para saber como ela retornará depois daquilo”, diz ela, se referindo à notícia de que Zoe Saldaña retornará em 2023 para seu papel na franquia em Guardiões da Galáxia Vol. 3.