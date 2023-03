Cruella ganha o prêmio de Melhor Figurino no Oscar® 2022

Em uma noite de gala, a Academia destacou o trabalho da designer Jenny Beaven e sua equipe no filme estrelado por Emma Stone.









E o Oscar® 2022 de Melhor Figurino vai para... Cruella! A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas destacou o trabalho da designer britânica Jenny Beavan no filme estrelado por Emma Stone. E você pode assistir a este longa-metragem no Disney+.

A obra, que recebeu duas indicações para Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Penteado, foi reconhecida pelo trabalho árduo por trás dos vestidos inovadores, extravagantes e disruptivos usados ​​pela atriz principal.





Jenny Beavan transformou Emma Stone em Cruella





Na 94ª edição do Oscar®, Beavan levou para casa o prêmio que reconheceu sua criatividade. Juntamente com sua equipe, ela foi capaz de pesquisar em profundidade os incríveis trajes que fizeram Emma Stone se transformar em Cruella.

Com clara influência do punk dos anos 1970, o vermelho (além do característico preto e branco) assume um valor importante nos elegantes trajes usados ​​pela atriz. O design de figurino também usou elementos da vilã que Glenn Close personificou em títulos como 101 Dálmatas e 102 Dálmatas.





