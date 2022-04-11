Cancel
Novidades Disney+

Cruella: por que ela não gosta de dálmatas?

11 de abril de 2022
11 de abril de 2022

Descubra como a famosa vilã ficou obcecada pela adorável raça de cachorros. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Cruella, filme estrelado por Emma Stone, foi vencedor do Oscar® de Melhor Figurino. O longa, que você pode curtir no Disney+, conta os primórdios da vilã que a maioria do público conheceu em 101 Dálmatas, o filme que traz a talentosa Glenn Close no papel de Cruella de Vil.

Embora em 101 Dálmatas, lançado em 1996, a malvada tente a todo custo 'sequestrar' filhotes de dálmatas para criar casacos ou acessórios de moda, em Cruella somos presenteados com as origens da doce Estella, bem antes de se tornar a implacável Cruella de Vil.


Cruella


Cruella: como se explica sua obsessão por dálmatas no filme?


A obsessão de Cruella pelos dálmatas encontra uma explicação bastante lógica no filme de 2021. De qualquer forma, fica claro que, nesta versão interpretada por Emma Stone, o assassinato desses bichinhos nunca esteve nos planos da personagem.

Em um dado momento, Estella descobre que sua mãe adotiva morreu após ser atacada pelos três dálmatas. Os animais respondiam às ordens da Baronesa von Hellman (Emma Thompson). Como se isso não bastasse, também vem à tona a notícia de que a própria Baronesa é a mãe biológica da jovem.

Depois de saber que ela é sua verdadeira mãe e conhecer os crimes que cometeu no passado, a personagem sequestra os três cães da Baronesa como parte de seu plano de vingança, mas no final ela dá sinais de que gosta dos animais de estimação, e decide adotá-los


Cruella dálmatas


Afinal, os vilões também têm coração e mostram suas emoções como qualquer outro personagem. Vale lembrar que no Disney+ você também pode curtir as histórias de outros grandes vilões, como é o caso de Malévola.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set