Curiosidades sobre sobre Homem-Aranha no Aranhaverso, disponível no Disney+

Quantas vezes você viu Stan Lee aparecer? Quantas indicadas ao Oscar já interpretaram a tia May? Descubra isso e muito mais!



Considerado um dos mais belos filmes de animação dos anos recentes, Homem-Aranha no Aranhaverso pode ser visto no Disney+, assim como muitos outros filmes dos super-heróis da Marvel.

O longa de 2018 finalmente deu a chance do personagem de Miles Morales brilhar em uma aventura e tanto, visitando diversas outras variações do Aranha.

Muito trabalho duro foi feito para dar vida a essa aventura liderada pelos diretores Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman. Quer saber mais fatos curiosos sobre a produção? Confira quatro deles, acompanhe a seguir:





Stan Lee aparece em todos os metrôs de Homem-Aranha no Aranhaverso



Os criadores de Homem-Aranha no Aranhaverso queriam fazer da aparição de Stan Lee algo especial, uma vez que este foi seu último papel em vida, dublando a si mesmo.

Já é de praxe que o roteirista faça uma participação especial nos filmes dos super-heróis da Marvel. Contudo, no Aranhaverso, os mais de 150 animadores – e fãs – queriam desenhar Lee. A saída foi fazer o roteirista aparecer em mais cenas.

Pode dar uma pausa em qualquer cena que envolva um metrô, e muito provavelmente você encontrará Stan Lee nele.





Lily Tomlin é a quarta indicada ao Oscar® a interpretar Tia May



Phil Lord e Rodney Rothman, roteiristas de Homem-Aranha no Aranhaverso, criaram sua versão durona da tia May com uma atriz em mente: Lily Tomlin. Imaginem, então, a alegria da dupla quando ela aceitou o papel.

Tomlin recebeu uma indicação em 1975 por sua atuação em um filme de Robert Altman, dando continuidade à tradição de que Tia May é sempre interpretada por atrizes indicadas ao Oscar®. Rosemary Harris, dos primeiros três filmes, recebeu uma indicação em 1995.

Já Sally Field, de O Espetacular Homem-Aranha, foi indicada três vezes, vencendo duas vezes. Por fim, Marisa Tomei, tia do Peter Parker vivido por Tom Holland, também foi indicada três vezes, vencendo uma vez.









Homem-Aranha no Aranhaverso e o desafio da invisibilidade de Miles



Ao contrário das demais interpretações do super-herói amigo da vizinhança, Miles Morales possui dois poderes bem distintos: o ataque de veneno – uma espécie de capacidade de eletrocutar o inimigo com um simples toque – e a invisibilidade.

Esta segunda, particularmente, deixou a vida dos animadores bastante complicada. Cerca de 70 modelos de como demonstrar esse poder foram criados até que fosse definido aquele que vemos em tela.





Homem-Aranha no Aranhaverso foi pensado como uma imersão nas páginas de uma HQ



Um dos pontos altos e destaques de Homem-Aranha no Aranhaverso, sem dúvidas, é seu estilo de animação. Aclamado pela crítica, ele foi projetado de forma a fazer o público se sentir imerso nas páginas de uma revista em quadrinhos.

Para alcançar isso, os animadores acrescentaram detalhes desenhados à mão sobre as imagens geradas por computador. Os artistas refinaram quadro a quadro da produção, dando um toque cuidadosamente artesanal ao resultado final.









Onde ver Homem-Aranha no Aranhaverso online



Acompanhe as aventuras de Miles Morales! Veja – ou reveja – Homem-Aranha no Aranhaverso no Disney+.

O serviço de assinatura também é a casa do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), então assine para ver todos os filmes, séries, animações e especiais sobre seus super-heróis favoritos! Para saber todas as novidades do UCM, visite sempre o Marvel Insider!