Curta-metragem O Encontro de Carl estreia no Disney+

Na história, Carl se prepara para um encontro, mas o problema é que ele não tem ideia de como são os relacionamentos atuais.



Se você assistiu a Elementos no cinema, é bem provável que se lembre de O Encontro de Carl, curta-metragem de animação exibido antes do filme e que agora está disponível no Disney+.

Caso não tenha assistido ainda, agora é a oportunidade perfeita para ver e se emocionar com mais essa história da Disney e Pixar.









Sobre o que é O Encontro de Carl



O curta-metragem mostra Carl Fredricksen e seu adorável cachorro falante Dug, personagens vistos originalmente no filme de animação Up: Altas Aventuras (2009)!

Nessa nova história, Carl relutantemente concorda em sair para um encontro com uma amiga, mas não tem a menor ideia de como funcionam os namoros hoje em dia.

Dug entra em cena para acalmar os nervos de Carl antes do encontro e oferece algumas dicas eficientes… Para um cachorro, não um ser humano!









Veja O Encontro de Carl no Disney+



Será que Carl foi bem-sucedido no seu encontro? A única maneira de descobrir é assistindo ao curta no Disney+!