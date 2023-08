Curtas clássicos de Mickey Mouse e seus amigos chegaram ao Disney+

A diversão é garantida com estes curtas-metragens protagonizados por Mickey, Pato Donald e outros personagens.

Seis curtas-metragens clássicos, realizados nas décadas de 1930 e 1940, estrelados por Mickey Mouse e seus amigos, acabaram de estrear no Disney+.

A Minnie, o Pato Donald, o Pateta e outros personagens fascinantes da Disney estão te esperando no serviço de streaming – confira cada uma dessas histórias!

Os seis curtas clássicos do Mickey Mouse e seus amigos que chegaram ao Disney+







1. As Olimpíadas do Mickey (1932): Mickey e Bafo se enfrentam em vários eventos esportivos, como corrida, remo, salto e uma disputa maluca de bicicleta, enquanto Minnie e outros personagens estão na torcida. Bafo tenta trapacear e fica a dúvida: quem vai ganhar?





2. O Rolo Compressor do Mickey (1934): Mickey Mouse dirige um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Mickey tenta conquistá-la, mas os sobrinhos sequestram o rolo compressor e causam uma grande confusão.







3. Os Sobrinhos de Donald (1938): com a ajuda de um livro, Pato Donald tenta aplicar técnicas de psicologia infantil a seus três sobrinhos que estão de visita e que adoram pregar peças e travessuras no tio. A tática não funciona muito e Donald vai passar por alguns apuros.

4. Pato Donald e o Primo Gus (1939): Gansolino, o primo guloso de Pato Donald, faz uma visita e começa a comer tudo que vê pela frente. Quando não consegue se livrar do visitante, Pato Donald recorre a medidas desesperadas para expulsá-lo.

5.Pateta e Wilbur (1939): Pateta vai pescar com seu gafanhoto de estimação, Wilbur. Sem perceber o perigo de usar o mascote como isca, Pateta precisa resgatar o amigo de um sapo faminto.





6. Lata-Velha Voadora (1943): Donald compra um avião caindo aos pedaços de um abutre malandro, que o leva a uma viagem perigosa com o objetivo de fazer a aeronave cair e ficar com o seu dinheiro.





Divirta-se com os curtas de Mickey Mouse e seus amigos no Disney+



Aproveite o final de semana para ver os clássicos curtas do Mickey no Disney+ com a família reunida. Boa diversão!