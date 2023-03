D23 Expo: Disney surpreende com novidades incríveis de todos os seus estúdios

Anúncios emocionantes agitaram os fãs que acompanharam a Disney D23 Expo.





Após três anos, os fãs da Disney de todo o mundo se reuniram novamente para celebrar a Disney D23 Expo e aproveitaram a oportunidade para mostrar seu amor pelas histórias que todos conhecemos: das princesas aos mais novos super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel.

Nos corredores do Anaheim Convention Center, na Califórnia, os cosplayers se misturaram entre as pessoas que esperavam ansiosamente para entrar em cada painel. Uma vez lá dentro, eram só sorrisos e aplausos com cada anúncio da Disney. Uma verdadeira festa!

De sexta de manhã até domingo à noite, milhares de fãs visitaram a Disney D23 Expo, evento oficial organizado pela The Walt Disney Company, realizado no centro de convenções em frente aos parques da Disney na Califórnia, curtindo palestras, pegando autógrafos de artistas, painéis especiais e muito mais. E nós também estivemos lá!

Aqui, contamos tudo o que aconteceu nos painéis de filmes e séries, incluindo produtos dos estúdios Pixar, Walt Disney Studios, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm (com novidades da franquia Star Wars também) e 20th Century Studios.





D23 Expo: Walt Disney Studios com A Pequena Sereia, Branca de Neve e mais





O painel começou com Cynthia Erivo, a Fada Azul do novo Pinóquio (disponível no Disney+), cantando uma versão de When You Wish Upon a Star que emocionou a todos. Em seguida, vimos um vídeo exclusivo estrelado pelas atrizes que interpretam as bruxas de Abracadabra 2, que apresentaram um novo trailer do filme.

Além de um primeiro olhar sobre Desencantada (que estreia em 18 de novembro no Disney+) a sequência do longa Encantada. Nesse momento, todos os atores da nova produção subiram ao palco e falaram sobre o filme. Amy Adams (Giselle) disse que o maior desafio de sua personagem é ser mãe de uma bebê e de uma adolescente.







As estrelas de Peter Pan & Wendy (filme que estreia no Disney+ em 2023) chegaram ao palco, acompanhadas por Jude Law, que arrancou gritos da plateia. Durante a prévia, vimos Law irreconhecível como Capitão Gancho e Wendy e Peter como os mesmos protagonistas da história.

Outro clássico que irá para às telas é Mansão Mal-Assombrada (que será lançado em 2023), que promete muitas surpresas e trouxe Jamie Lee Curtis para apresentá-la como Madame Leota. Foi incrível vê-la no palco!

A própria Hallee Bailey subiu ao palco para nos trazer um trailer do filme live-action que faz a protagonista: A Pequena Sereia (estreia em maio de 2023) que mostra toda a cena da música Part Of Your World que provocou arrepios no público.







E ainda tem mais novidades dos estúdios Disney, como a prequela de O Rei Leão, o live-action Mufasa: The Lion King (que estreia somente em 2024) que nos apresenta o pai de Simba como nunca vimos. Além disso, Gal Gadot e Rachel Zegler apareceram para nos mostrar um teaser do live-action Branca de Neve (lançamento previsto para 2024), em que Gadot será a Rainha Má.





D23 Expo: Pixar Studios mostrou Elementos, Divertida Mente 2, Win or Lose e muito mais



A Pixar começou apresentando o filme Elementos (estreia prevista para 15 de junho de 2023), que contará uma história de amor entre um personagem de água e um de fogo. Eles também nos mostraram parte da série original Win or Lose (lançamento previsto para o segundo semetre de 2023) na qual cada episódio terá o ponto de vista de um personagem diferente.









Também fomos apresentados ao filme Elio (estreia prevista para 2024), que é sobre um menino que não encontra seu lugar no mundo e é sequestrado para outro planeta onde se torna o líder.

O momento mais emocionante da apresentação da Pixar veio quando Amy Poehler (a voz da Alegria em Divertida Mente) apareceu para anunciar que uma sequência do filme está chegando com uma Riley adolescente cheia de novas emoções em Divertida Mente 2 (lançamento previsto para 2024).









D23 Expo: as novidades de Walt Disney Animation Studios





Neste painel nos mostraram o trailer do próximo filme do estúdio, Mundo Estranho (estreia 24 de novembro). Apresentaram também Iwájú (estreia no Disney+ em 2023), a primeira colaboração da Disney com outro estúdio, o Kugali, da Nigéria, África.



O filme que marca o centenário da Disney será Wish (estreia prevista para o segundo semestre de 2023), um filme que conta a história daquela estrela à qual fazemos desejos desde que vimos nosso primeiro longa-metragem da Disney.











D23 Expo: Lucasfilm com novidades da saga Star Wars, Willow e Indiana Jones





Com a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no comando, o painel trouxe o elenco de Andor (que chega ao Disney+ dia 21 de setembro) que apresentou um novo trailer. Um grande anúncio foi o filme Willow (estreia 30 de novembro no serviço de streaming) a sequência com Warwick Davis no papel principal novamente.

Além das séries Star Wars: Skeleton Crew (estreia em breve) e Star Wars: Histórias dos Jedi (que será lançado 26 de outubro no Disney+) Mas nada se compara ao momento em que o elenco de The Mandalorian apareceu para nos trazer o trailer de sua terceira temporada - que estreia em 2023 no Disney+.







Outro momento incrível do painel veio quando eles apresentaram o trailer de Indiana Jones 5 (que tem estreia prevista nos cinemas para 29 de junho de 2023). E dizemos que foi EMOCIONANTE porque o próprio Harrison Ford subiu ao palco com Phoebe Waller-Bridge. Harrison disse apenas algumas palavras e estava visivelmente emocionado para encerrar seu personagem mais icônico.







D23 Expo: Marvel Studios trouxe as novidades do UCM









Uma produção especial é Lobisomem na Noite (que estreia no dia 7 de outubro no Disney+) com a presença do ator Gael Garcia Bernal; Invasão Secreta e Armor Wars, ambas apresentadas por Don Cheadle.



O presidente da Marvel, Kevin Feige, que recebeu o diretor e o elenco do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, (que chega aos cinemas 10 de novembro) a continuação de Pantera Negra. Juntos, eles nos apresentaram o trailer e nos disseram o quanto Chadwick Boseman faz falta no set, embora Angela Bassett tenha afirmado que ele está guiando o elenco a cada passo.



Eles também mostraram clipes de Eco (que estreia em breve) e Ironheart (que será lançado em 2023) que , duas séries que se preparam para chegar ao Disney+ e que trouxeram seus protagonistas. Talvez um dos momentos mais engraçados do painel tenha vindo de Paul Rudd e do elenco de Homem Formiga e a Vespa: Quantumania, (que tem lançamento previsto para 16 de fevereiro de 2023) que apresentou o primeiro teaser para o filme que dá início à Fase 5 da UCM.

Além disso, anunciaram a segunda temporada de Loki (que chega ao serviço de streaming em 2023) para a qual todos os atores principais subiram ao palco. O Daredevil não quis ficar para trás, então Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nos deram a surpresa de nossas vidas com a apresentação de Daredevil: Born Again (data de estreia a confirmar).









As estrelas de As Marvels (que chegará aos cinemas em 27 de julho de 2023) derrubaram a cortina com um incrível trailer do que está por vir quando o filme for lançado, estrelado por Iman Vellani ao lado de Brie Larson e Teyonah Parris.







O painel foi encerrado com as apresentações do Capitão América: New World Order com Anthony Mackie como o Capitão - com estreia prevista nos cinemas para 2 de maio de 2024. Já Thunderbolts estava com seu elenco completo e a notícia de que a equipe será formada pela Valentina Allegra de Fontaine, Guardião Vermelho, Ghost, Treinador, Agente Americano, Yelena Belova e Bucky/O Soldado Invernal. O lançamento de Thunderbolts está previsto para 25 de julho de 2024.