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Daredevil: quantas temporadas tem a série e onde assistir online

29 de junho de 2022
29 de junho de 2022

Acompanhe a história de Matt Murdock, um advogado sério de dia e um imbatível super-herói à noite.


O tempo de espera dos fãs das produções da Marvel acabou. Complementando o extenso catálogo deste fantástico universo cinematográfico já disponível no Disney+, as novas séries em live-action da Marvel estreiam nesta quarta-feira, 29 de junho.

Dentre elas, está Daredevil, a produção que acompanha Matt Murdock em sua luta contra a injustiça.

Quantas temporadas Daredevil tem?

Conheça Matt Murdock (Charlie Cox), um advogado que perdeu a visão em um acidente ainda criança. Enquanto de dia ele lida com as injustiças em sua profissão, à noite ele assume a identidade do super-herói Demolidor.

Ao longo das três temporadas disponíveis no streaming, Murdock utiliza seus demais sentidos, extremamente aguçados, para enfrentar Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), também conhecido como Rei do Crime, assim como outros nomes do submundo.

Matt Murdock


Onde assistir a Daredevil online?

Todas as três temporadas de Daredevil podem ser vistas online, com exclusividade no Disney+. Não perca!

Séries live-action da Marvel: quem pode ver o conteúdo?

A partir desta mesma data, dia 29 de junho, para acessar e visualizar o catálogo completo do Disney+ que inclui títulos de séries live-action da Marvel, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.

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