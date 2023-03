Daredevil: que poderes Matt Murdock tem

Descubra as origens dos super-poderes de mais um personagem da Marvel que acaba de chegar ao Disney+.

As novas séries em live-action da Marvel já estão disponíveis no Disney+. E dentre os personagens que chegam ao streaming está Matt Murdock, também conhecido como Demolidor, protagonista da série Daredevil. A seguir, descubra quais são os super-poderes deste super-herói:





Quais são os super-poderes de Matt Murdock





Matthew “Matt” Murdock (Charlie Cox) perdeu sua visão ainda criança. Aos nove anos de idade, ele salvou um idoso de ser atropelado por um caminhão. Porém, o conteúdo químico e tóxico que o veículo transportava derramou e atingiu os olhos de Matt, que ficou cego.

O incidente deixou também outras sequelas. Seus demais sentidos — tato, olfato, paladar e principalmente a audição — também foram elevados a níveis sobre-humanos. Ele se tornou capaz de ouvir basicamente tudo o que acontecia ao seu redor: da batida do coração de pessoas próximas até conversas a muitos metros de distância.

Filho de um boxeador, Matt também se dedicou a treinar artes marciais. Para isso, ele teve aulas com diversos mestres e artistas marciais do mundo, desenvolvendo força, reflexos, agilidade e resistência. Por fim, seu alto nível de inteligência completa seu pacote de super habilidades.









Série live-action da Marvel: quem pode ver o conteúdo?





Desde o dia 29 de junho, para acessar e visualizar o catálogo completo do Disney+, que inclui títulos de séries live-action da Marvel, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.