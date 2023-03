David Beckham retorna aos estádios de futebol para salvar um time do rebaixamento

Na emocionante série documental Beckham: Salve Nosso Time, o ex-jogador de futebol inglês retorna à sua liga de infância para ajudar a equipe dos Westward Boys. Será que ele vai conseguir?





A série documental Beckham: Salve Nosso Time já está disponível no Disney+. A produção é dividida em quatro episódios de cerca de 45 minutos cada e conta a volta do famoso ex-jogador de futebol David Beckham aos seus primeiros dias em Londres.

Lá, na cidade inglesa, Beckham volta ao campeonato que participou em sua infância para ajudar o Westward Boys, time que ficou em último lugar no último torneio e estava prestes a ser rebaixado.

Trabalho em equipe, treinadores de luxo e um time infantil com muitas ilusões fazem desta série uma história inspiradora para os amantes do esporte.

O produtor executivo Sean Doyle explicou: “Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a David Beckham no Disney+. Aqui encontramos uma grande oportunidade de mostrar a importância e o impacto do futebol nas comunidades do Reino Unido. Esta é uma produção emocionante, dramática e inspiradora. Com episódios cheios de paixão e coragem, tudo o que David trouxe para o campo como jogador".





O basquete também tem seu lugar no Disney+

Beckham: Salve Nosso Time não é a única série do catálogo ideal para os fãs de esportes. Em outubro, estreou a 2ª temporada de Big Shot: Treinador de Elite, série estrelada por John Stamos que apresentou seus novos dez episódios de uma só vez.

A ficção segue Marvyn Korn, um técnico de basquete que foi expulso do campeonato do qual participava por ter um temperamento difícil e foi enviado para treinar o time feminino de um colégio.

Na nova temporada, o treinador pretende fazer com que a sua equipe seja transmitida no canal ESPN com um método algo particular para ganhar mais relevância e seu trabalho ser visto por um público maior.

Além de Stamos, o elenco de Big Shot inclui Sophia Mitri Schloss como Emma Korn, a filha do treinador, Cricket Wampler (Samantha), Darcy Rose Byrnes (Harper), Jessalyn Gilsig (Holly), Nell Verlaque (Louise) e Tisha Keeper (Carolyn ).

Este ano, problemas que vêm de fora do campo e a saída de uma peça-chave da equipe de Marvyn para um dos times rivais também promete emoção e uma reviravolta na história.





Os Mighty Ducks voltam aos estádios

Outra produção sobre esporte disponível no Disney+ é Virando o Jogo dos Campeões, uma série que dá sequência à história da franquia filmes Nós Somos os Campeões que tiveram longas em 1992, 1994 e 1996. A série começou com uma 1ª temporada de 10 episódios em que o ator Emilio Estevez retornou ao papel do treinador Gordon Bombay.

Na nova história, o protagonista Evan Monroy, de 12 anos, é separado do time dos Mighty Ducks (de hóquei infantil) e, junto com sua mãe Alex (Lauren Graham), decide montar seu próprio time.

Na 2ª temporada, Alex viaja para uma escola de verão de hóquei dirigida por Colin Cole (Josh Duhamel), um ex-jogador muito rígido da NHL (National Hockey League). Os Ducks conseguirão vencer o novo torneio de verão? Quem curte boas histórias de esporte não deve perder essa série.

Além de Lauren Graham e Josh Duhamel, a nova temporada traz de volta os jovens protagonistas da temporada anterior: Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Taegen Burns e DJ Watts. Por sua vez, Naveen Paddock chega como uma das novidades do show.