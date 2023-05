De BTS a Blackpink: as 4 atrações no Disney+ para quem é fã de k-pop

Coloque a TV no volume máximo e transforme sua casa em um verdadeiro show de k-pop com o Disney+!



Um fenômeno cultural que transcendeu as fronteiras da Coreia do Sul e conquistou o mundo todo! Essa, talvez, seja a melhor forma de definir o k-pop, o gênero musical que tem inúmeros fãs, muitos deles no Brasil.

Se você está entre os apreciadores do k-pop, não pode perder estes quatro títulos disponíveis no Disney+, que incluem documentários, shows e especiais de grandes nomes do gênero. Confira:





1. Blackpink: O Filme



As mulheres são presença marcante no k-pop! Um exemplo é o grupo feminino Blackpink, que alcançou grande sucesso nos últimos anos e se tornou um dos principais nomes da indústria musical sul-coreana.

Em Blackpink: O Filme (2021), você vai revisitar antigas lembranças da banda e conferir apresentações que ilustram perfeitamente o talento e o espírito festivo do grupo.







2. BTS: Permission to Dance – Ao Vivo em Los Angeles



O k-pop toma conta de Los Angeles, nos Estados Unidos, com o show “Permission to Dance”, da banda BTS.

BTS: Permission to Dance - Ao Vivo em Los Angeles (2022) é um registro da apresentação do grupo que irradia empolgação e alegria com suas músicas. Curta essa performance inesquecível direto da sua casa!







3. SUGA: Road to D-DAY





SUGA: Road to D-DAY (2023) acompanha Suga, integrante do BTS, na produção do seu novo álbum solo.

Ele embarca em uma jornada para conhecer novas histórias por meio da música e interage com artistas de várias cidades do mundo nessa produção que mostra os bastidores da sua criação musical.





4. j-hope in the Box





Em 2022, o cantor, produtor e dançarino Jung Ho-seok, mais conhecido como j-hope, lançou seu primeiro álbum de estúdio.

O documentário j-hope in the Box (2023) traz as cenas até então inéditas do making of do álbum, passando pelo processo criativo, os desafios e as participações de artistas internacionais no disco.

Com essa lista, é só chamar os seus amigos fãs de k-pop e fazer aquela maratona!