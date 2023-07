Viva de novo a adolescência com as histórias estreladas por Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato e mais!



Da história da jovem de Malibu que esconde sua versão de estrela pop mundial à de uma família de feiticeiros de Manhattan que administra uma típica cafeteria: as famosas séries do Disney Channel dos anos 2000 estão no Disney+!

Relembre os velhos tempos e curta boas histórias com os amigos com estas cinco produções que marcaram essa época e que contam com todas as temporadas disponíveis no serviço de streaming.





Séries dos anos 2000 disponíveis no Disney+







As Visões da Raven (2003)



Em As Visões da Raven, Raven Baxter (Raven-Symoné) é uma jovem vidente com um problema particular: suas visões podem fazer com que ela e seus melhores amigos, Eddie (Orlando Brown) e Chelsea (Anneliese van der Pol), tirem conclusões precipitadas.

De alguma forma, o grupo consegue criar mais problemas – mantendo sempre o bom-humor – do que resolver as questões nesta série de comédia memorável.









Zack e Cody - Gêmeos em Ação (2005)



Ao longo de três temporadas, os gêmeos Zack (Dylan Sprouse) e Cody (Cole Sprouse) têm o privilégio de morar com a mãe no hotel mais elegante de Boston, nos Estados Unidos.

No entanto, esses dois irmãos adoram usar o hotel como um parque de diversões. Com isso, é muito difícil que eles consigam se manter longe de confusões!





Hannah Montana (2006)



A série Hannah Montana segue a adolescente Miley Stewart (vivida pela atriz e cantora Miley Cyrus), que mora com seu irmão mais velho e o pai viúvo, que é um conhecido compositor.

Mas seus amigos e colegas de classe não sabem que Miley leva uma vida dupla secreta: ela também é a mundialmente famosa pop star Hannah Montana.









Os Feiticeiros de Waverly Place (2007)



Os irmãos Alex (Selena Gomez), Justin (David Henrie) e Max Russo (Jake T. Austin) eles não são adolescentes comuns. Em segredo, eles praticam para se tornarem feiticeiros!

Ao longo do caminho, a família Russo tentará ficar longe de problemas no centro de Manhattan, em Nova York, enquanto dirigem um restaurante típico da cidade.





Sunny Entre Estrelas (2009)



Acompanhe a vida especial de Sunny (interpretada pela cantora e atriz Demi Lovato), uma jovem que conseguiu um papel em “Sem Sentido!”, um famoso programa de televisão.

Ela rapidamente faz amizade com seus colegas de classe, mas a "estrela" do show, Tawni (Tiffany Thornton), não é tão amigável quanto Sunny esperava.