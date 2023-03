Descubra a maneira especial como Val Kilmer voltou a Willow como Madmartigan

O personagem aparece na série baseada no filme de 1988. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A nostalgia tomou conta de Willow no episódio 6 de sua primeira temporada. Madmartigan, personagem interpretado por Val Kilmer, lendário personagem do filme homônimo de 1988, fez uma aparição na série do Disney+, que é baseada na produção.

Apesar dos problemas de saúde do ator o impedirem de viajar ao País de Gales para filmar a ficção, o seriado conseguiu fazer com que ele estivesse presente de alguma forma na história.

Descubra como foi a aparição de Madmartigan:





Como Val Kilmer voltou a Willow





O guerreiro Madmartigan é um personagem muito importante no filme Willow. No entanto, ele não faz parte da nova série do Disney+.

Nesta produção, quem está presente é a filha de Madmartigan, Kit (Ruby Cruz), que vive com a dor de ter um pai que partiu em uma missão secreta – e não voltou.

No episódio 6 da 1ª temporada, Kit encontra uma espada do pai e, em uma cena muito comovente, ela ouve a voz dele pedindo ajuda.

A voz ouvida na série não é a de Val Kilmer, mas a de seu filho Jack, que ajudou Kilmer a voltar a fazer parte da história, apesar dos problemas de saúde do ator.

“Nós gravamos com Val e o usamos como guia. Jack recebeu a performance de Val para ouvir e copiar o que seu pai havia feito com relação aos elementos dessa performance”, disse o showrunner de Willow, Jonathan Kasdan, ao site Decider, especializado em entretenimento.





Assista a Willow no Disney+





A série de fantasia Willow está disponível no Disney+, assim como o filme de 1988 que originou a história.