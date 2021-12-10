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Descubra o verdadeiro espírito de Natal com a turma de A Era do Gelo

10 de dezembro de 2021
10 de dezembro de 2021

Especial natalino e todos os filmes da franquia estão disponíveis no Disney+.


Há 20 mil anos, o planeta encontrava-se no fim de um ciclo de fenômenos naturais que causavam seu congelamento e aquecimento constantes. Essa época, que se iniciou há mais de 2 milhões de anos, ficou conhecida como Era do Gelo e é até hoje um dos grandes mistérios naturais do planeta.

Mas se você, assim como nós, assistiu aos filmes da franquia de mesmo nome, sabe muito bem que não há muitos mistérios: mamutes gigantes caminhavam sobre a Terra, tigres-dente-de-sabre eram uns dos maiores predadores do planeta e preguiças chamadas Sid gostavam de importunar esses dois animais sempre que podiam. Ah, não vamos nos esquecer dos esquilos, os grandes causadores da separação continental da Terra, quebra de geleiras e erupções vulcânicas.

A Era Do Gelo

Para aqueles que amam os longas da série, a boa notícia é que todas elas estão disponíveis no Disney+. Agora, você pode assistir quantas vezes quiser as aventuras de Manny, Ellie, Diego e Sid, que tentam sobreviver às (muitas) mudanças ambientais que ocorrem durante o período em que vivem.

No entanto, para entrar no clima natalino, por que não começar com o especial de Natal da Era do Gelo? Embora, historicamente falando, a data fosse ser comemorada oficialmente só alguns milhares de anos mais tarde, podemos dizer que mesmo os animais das eras pré-históricas tinham o instinto de celebrar a solidariedade e a família nesta data, não é mesmo?

É por isso que Manny e Ellie, oito anos depois de terem sua primeira filha no terceiro filme, resolvem se preparar para comemorar as festas de fim de ano de uma forma muito especial em família. O plano do mamute é montar a Pedra de Natal para que o Papai Noel saiba onde encontrá-los para entregar os presentes.

Segundo Manny, a pedra é a mesma de sua infância, sendo uma herança valiosa de família para ele. Por isso, quando Sid começa a se aproximar demais da relíquia, Manny o proíbe de tocar nela, já que, depois de anos de amizade, Manny sabe muito bem como o jeito atrapalhado da preguiça pode causar estragos.

A Era Do Gelo

Chateado, Sid resolve procurar sua própria decoração natalina com a ajuda dos irmãos de Ellie, Crash e Eddie. Em sua busca, ele encontra um pinheiro e resolve usá-lo. Para incrementar a decoração, ele coloca insetos, galhos e um pedaço de gelo em forma de estrela na ponta da árvore.

No entanto, a estrela escapa de sua mão e acaba quebrando a valiosa Pedra de Natal de Manny. Furioso, o mamute declara que Sid passou para a Lista dos Malvados do Papai Noel, mas revela pouco depois para Ellie que a filha deles, Peaches, não precisa se preocupar porque, segundo ele, o bom velhinho não existe e a pedra era uma mera decoração.

Peaches ouve Manny e fica despedaçada pela revelação, enquanto Sid chora por estar na Lista de Malvados do Papai Noel. Decidida a mostrar a seu pai que ele está errado e a tirar a preguiça da enrascada, Peaches propõe a Sid uma viagem até o Polo Norte para ver pessoalmente o Papai Noel.

Assim, ela, Sid, Crash e Eddie saem escondidos seguindo as auroras boreais em busca do bom velhinho. Quando Manny e Ellie percebem que o grupo sumiu, eles convencem Diego a rastrear o cheiro (nem um pouco agradável) de Sid para encontrarem os quatro amigos. Mas sabem eles que outra pessoa irá encontrá-los primeiro e mostrará a Manny e a todos os outros o verdadeiro espírito de Natal.

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