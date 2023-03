Desencantada no Disney+: confira data de estreia e pôster do filme de Giselle

O conto de fadas de sucesso ganhará novo filme no Disney+ em um novo encontro de Giselle e Robert.



Começou a contagem regressiva! Falta muito pouco para que os desejos se tornem realidade com o retorno de Giselle (Amy Adams) em Desencantada, filme original que estreará no Disney+.

Chegou o momento em que os fanáticos desse conto de fadas estavam esperando: Giselle e Robert (Patrick Dempsey) retornarão 15 anos depois de terem se casado e prontos para enfrentar novos desafios.



Quando estreia Desencantada ?

Desencantada, filme que dá sequência a Encantada, e com o elenco original da história, estreia no dia 18 de novembro exclusivamente no Disney+.







O que acontecerá em Desencantada ?

Um pouco cansado da vida na cidade, o casal dos sonhos decide se mudar para uma pacata comunidade suburbana chamada Monroeville em busca de mais tranquilidade.

Infelizmente, isso não resolve todos os problemas. Os subúrbios têm outras regras e uma rainha: Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir ainda mais deslocada.

Ela está frustrada por não ter sido fácil conseguir o "felizes para sempre", então tenta usar a magia de Andalasia para resolver seus problemas. Mas acidentalmente Giselle transforma a cidade em um verdadeiro conto de fadas e coloca a felicidade de sua família em risco.