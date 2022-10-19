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Desencantada no Disney+: confira data de estreia e pôster do filme de Giselle

19 de outubro de 2022
19 de outubro de 2022

O conto de fadas de sucesso ganhará novo filme no Disney+ em um novo encontro de Giselle e Robert. 


Começou a contagem regressiva! Falta muito pouco para que os desejos se tornem realidade com o retorno de Giselle (Amy Adamsem Desencantada, filme original que estreará no Disney+

Chegou o momento em que os fanáticos desse conto de fadas estavam esperando: Giselle e Robert (Patrick Dempsey) retornarão 15 anos depois de terem se casado e prontos para enfrentar novos desafios.


Quando estreia Desencantada?

Desencantada, filme que dá sequência a Encantada, e com o elenco original da história, estreia no dia 18 de novembro exclusivamente no Disney+.

Desencantada


O que acontecerá em Desencantada?

Um pouco cansado da vida na cidade, o casal dos sonhos decide se mudar para uma pacata comunidade suburbana chamada Monroeville em busca de mais tranquilidade. 

Infelizmente, isso não resolve todos os problemas. Os subúrbios têm outras regras e uma rainha: Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir ainda mais deslocada. 

Ela está frustrada por não ter sido fácil conseguir o "felizes para sempre", então tenta usar a magia de Andalasia para resolver seus problemas. Mas acidentalmente Giselle transforma a cidade em um verdadeiro conto de fadas e coloca a felicidade de sua família em risco.

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