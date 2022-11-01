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Desencantada: novo trailer mostra mais detalhes do filme de Giselle

1 de novembro de 2022
1 de novembro de 2022

A poucas semanas da estreia da produção no Disney+, novas imagens adiantam o novo conto de fadas com Giselle em Desencantada.


Os personagens favoritos do público e a magia da Andalasia retornam com Desencantada, a sequência do filme Encantada, que acaba de ganhar um novo trailer. O vídeo aquece para as novas aventuras de Giselle.

Em busca de uma vida de contos de fadas, Giselle e Robert estão em seu 15º aniversário de casamento e decidem se mudar para Monroeville, uma comunidade suburbana.

Para a surpresa deles, o casal terá que enfrentar uma poderosa e perigosa vilã: a rainha Malvina Monroe que não deixará Giselle realizar seus desejos.

“Ser feliz para sempre” não tem sido fácil para Giselle, que está cansada. Diante disso, ela tenta usar a magia de Andalasia para resolver seus problemas, mas acidentalmente acaba transformando a cidade em um verdadeiro conto de fadas

Com a magia errada, Giselle coloca a felicidade de sua família em risco. Agora, ela terá que correr contra o relógio para reverter o feitiço e descobrir o que significa “felizes para sempre” em sua vida.



Desencantada | Trailer Oficial 2 Dublado | Disney+


Quem é quem em Desencantada

–  Amy Adams é Giselle, a protagonista e princesa de Andalasia que descobre que não se pode jogar com magia.

– Patrick Dempsey é Robert, o advogado especializado em divórcios que cativou Giselle à primeira vista e agora passará por novos obstáculos.

– Maya Rudolph é Malvina Monroe, a vilã e uma rainha malvada dos subúrbios que chega para transformar a vida de Giselle em algo impossível.


Desencantada


Quando e onde ver Desencantada online?

Desencantada, a sequência do filme de sucesso Encantada, com o elenco original da história emocionante, estreia em 18 de novembro exclusivamente no Disney+.

Mas antes, não perca o filme original! A primeira história que conquistou o coração de milhões de fãs também está disponível no serviço de streaming para que você possa se preparar para a próxima estreia.

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