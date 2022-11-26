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Dia da Consciência Negra: 4 referências culturais em Pantera Negra

26 de novembro de 2022
26 de novembro de 2022

Nos dois filmes do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), o público conhece tradições e detalhes de povos africanos. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Nos dois filmes de Pantera Negra, ambos dirigidos por Ryan Coogler, são diversas as expressões artísticas e culturais vindas da África. No Dia da Consciência Negra, o personagem da Marvel Studios é uma das referências mais lembradas quando se pensa no assunto.

Na data, que é celebrada anualmente em 20 de novembro, relembre a cultura negra em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (que segue em cartaz nos cinemas brasileiros) e Pantera Negra (disponível no Disney+):


Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Referência às danças e rituais africanos

Logo no início de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, o público assiste à despedida de T’Challa. Diversos rituais, incluindo danças e vestes especiais, integram a emocionante sequência de cenas.


Referência aos tecidos africanos

A figurinista Ruth Carter se inspirou nas vestimentas dos povos indígenas de toda a África para os dois longas da franquia. Ao jornal norte-americano The New York Times, ela contou que percorreu o continente durante seis meses e os tecidos usados são, em sua maioria, de Gana.

Pantera Negra Nakia


Referência às cores da África

O diretor Ryan Coogler também participou do processo de composição das referências. No primeiro filme, a roupa do Pantera Negra é preta; as guerreiras de Wakanda, por sua vez, usam vermelho. Já Nakia veste verde em diversos tons. Preto, vermelho e verde também são as cores presentes na bandeira sul-africana.


Referência ao Partido dos Panteras Negras

Na primeira cena de Pantera Negra, um flashback mostra acontecimentos passados em Oakland, nos Estados Unidos, com protestos e outras manifestações.

O local foi batizado como o berço do movimento do Partido dos Panteras Negras, uma organização que lutou pelo direito das pessoas negras nos Estados Unidos da segunda metade do século 20.

Até o surgimento deste partido, salas de aula, assentos de ônibus e bebedouros eram divididos para a população branca e para a população negra.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Não deixe de ver Pantera Negra: Wakanda para Sempre

A sequência de Pantera Negra (disponível no Disney+) já está em cartaz nos cinemas brasileiros! Você já pode garantir seus ingressos para desfrutar do incrível filme que encerra a Fase 4 do UCM.

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