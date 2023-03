Dia da Consciência Negra: 4 referências culturais em Pantera Negra

Nos dois filmes do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), o público conhece tradições e detalhes de povos africanos. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Nos dois filmes de Pantera Negra, ambos dirigidos por Ryan Coogler, são diversas as expressões artísticas e culturais vindas da África. No Dia da Consciência Negra, o personagem da Marvel Studios é uma das referências mais lembradas quando se pensa no assunto.

Na data, que é celebrada anualmente em 20 de novembro, relembre a cultura negra em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (que segue em cartaz nos cinemas brasileiros) e Pantera Negra (disponível no Disney+):











Referência às danças e rituais africanos

Logo no início de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, o público assiste à despedida de T’Challa. Diversos rituais, incluindo danças e vestes especiais, integram a emocionante sequência de cenas.







Referência aos tecidos africanos

A figurinista Ruth Carter se inspirou nas vestimentas dos povos indígenas de toda a África para os dois longas da franquia. Ao jornal norte-americano The New York Times, ela contou que percorreu o continente durante seis meses e os tecidos usados são, em sua maioria, de Gana.









Referência às cores da África

O diretor Ryan Coogler também participou do processo de composição das referências. No primeiro filme, a roupa do Pantera Negra é preta; as guerreiras de Wakanda, por sua vez, usam vermelho. Já Nakia veste verde em diversos tons. Preto, vermelho e verde também são as cores presentes na bandeira sul-africana.







Referência ao Partido dos Panteras Negras

Na primeira cena de Pantera Negra, um flashback mostra acontecimentos passados em Oakland, nos Estados Unidos, com protestos e outras manifestações.

O local foi batizado como o berço do movimento do Partido dos Panteras Negras, uma organização que lutou pelo direito das pessoas negras nos Estados Unidos da segunda metade do século 20.

Até o surgimento deste partido, salas de aula, assentos de ônibus e bebedouros eram divididos para a população branca e para a população negra.









