Dia das Mães: os 6 filmes e séries no Disney+ para celebrar a relação com os filhos

Histórias sobre mães e filhos que emocionam, fazem rir e divertem… Tudo isso você encontra no Disney+!

O Dia das Mães chegou! Uma ótima forma de passar essa data tão especial é assistindo a um bom filme ou série com a família reunida.

O que não falta no catálogo do Disney+ são mães marcantes e histórias que divertem, provocam risadas e também fazem refletir.

Confira seis títulos imperdíveis no serviço de streaming:





1. Sexta-Feira Muito Louca



Já imaginou trocar de corpo com a sua mãe e passar a ver tudo pelo ponto de vista dela? É o que acontece em Sexta-Feira Muito Louca (2003).

Depois de uma briga, um pequeno incidente muda a vida de Tess (Jamie Lee Curtis) e sua filha adolescente Anna (Lindsay Lohan): elas acordam com os corpos trocados e precisam encontrar uma forma de desfazer esse feitiço o quanto antes.





2. Os Incríveis





A adorável animação mostra a rotina de uma casa cheia de super-heróis. Entre os personagens com superpoderes, está Helena, a Mulher Elástica, mãe da Violeta, do Flecha e do Zezé.

Os Incríveis (2004) é um filme inesquecível que agrada todas as idades! Depois de assistir, aproveite para ver também a sua continuação: Os Incríveis 2 (2018), igualmente disponível no Disney+.





3. A Estranha Vida de Timothy Green





A Estranha Vida de Timothy Green (2012) é uma acolhedora celebração da família como só a Disney sabe fazer!

No enredo, Cindy (Jennifer Garner) está ansiosa para ter um filho com seu marido, Greg (Joel Edgerton). O sonho, no entanto, ainda não virou realidade.

Quando o garoto Timothy (CJ Adams) aparece na residência do casal em uma noite de tempestade, eles descobrem que o inesperado pode trazer alguns dos maiores presentes da vida.





4. Pais Por Acidente





California (Lola Raie) é uma garota de 13 anos de idade criada por três pais adotivos. Certo dia, ela recebe um presente inesperado: uma van enviada por sua mãe, Itzel (Fátima Molina), pedindo que a filha viaje para reencontrá-la depois de nove anos de ausência.

Sentindo que rever a mãe a levará à felicidade, California convence os seus três pais e embarca junto com eles em uma jornada pelas estradas do México que mudará completamente sua vida.

Com dez episódios, Pais Por Acidente (2022) é uma série encantadora para ver em família!





5. Tudo Igual… SQN!





Tudo Igual… SQN! (2022), uma série brasileira de dez episódios, acompanha a história de Carol (Gabriella Saraivah) e suas amigas, que se preparam para um novo ano na escola.

A vida da jovem vira de cabeça para baixo quando sua mãe, Beth (Miá Mello), decide se casar com um homem que tem um filho adolescente.

Assim, a família aumenta e Carol precisa se entender com a mãe e lidar com as mudanças que vão surgindo em sua rotina.





6. Red – Crescer é uma Fera



Mei Lee está vivendo o caos típico da adolescência. Aos 13 anos, seus maiores desafios são lidar com as ações de sua mãe superprotetora e as mudanças em seu corpo e relacionamentos.

Tudo vira um problema quando Mei passa a sofrer com uma outra questão: sempre que se emociona demais, ela se transforma em um panda-vermelho gigante.

Para saber como ela vai encarar com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, confira a animação Red – Crescer é uma Fera (2022) no Disney+!