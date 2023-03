Dia de Star Wars: a que filmes assistir neste 4 de maio

A franquia Star Wars tem filmes, séries, animações e especiais criados desde seu lançamento, em 1977. Mas há alguns títulos que são essenciais dentro do universo. Confira quais são e comemore este dia especial!

O 4 de maio é o Star Wars Day (Dia de Star Wars), uma ocasião muito especial para os fãs do universo Star Wars já que a data foi escolhida para homenagear a franquia lançada em 1977 e que tem todos os seus títulos disponíveis no Disney+.

Os assinantes do serviço de streaming do Disney+ têm acesso ao catálogo completo de filmes, séries, animações e especiais que compõem o incrível universo criado por George Lucas. Mas alguns desses títulos são cruciais para entender a história que percorre todos os personagens.

Antes de dar início à maratona de conteúdos da saga, anote 4 filmes que você não pode perder neste 4 de maio.







Star Wars: O Império Contra-Ataca (Episódio V)





A produção mostra que, após a destruição da Estrela da Morte, as forças imperiais continuam a caçar os rebeldes. Depois da derrota do exército rebelde no planeta gelado de Hoth, Luke viaja para o planeta Dagobah para continuar seu treinamento com o Mestre Jedi Yoda. Na tentativa de trazer Luke para o “lado escuro da Força”, Darth Vader leva o pequeno Skywalker a uma armadilha na Cidade das Nuvens de Bespin.







Star Wars: O Retorno de Jedi (Episódio VI)





Neste filme, o Império se prepara para destruir a rebelião com uma Estrela da Morte mais poderosa, enquanto a rebelião monta um ataque à estação espacial. Luke Skywalker enfrenta Darth Vader em um duelo final contra o Imperador do Mal.







Star Wars: A Vingançados Sith (Episódio III)





No longa, anos após o início das Guerras Clônicas, os nobres Cavaleiros Jedi lideram um impressionante exército de clones em uma batalha por toda a galáxia contra os Separatistas. Quando os sinistros Sith revelam um plano antigo para governar a galáxia, a República desmorona e das cinzas surge o malvado Império Galáctico.

O herói Jedi Anakin Skywalker é seduzido pelo “lado escuro da Força” para se tornar aprendiz do Imperador Darth Vader. Os Jedi foram derrotados, forçando Obi-Wan Kenobi e Mestre Yoda a se esconderem.







Star Wars: O Despertar da Força (Episódio VII)

Enquanto(filho de Han Solo e da Princesa Leia) e a sinistraressurgem das cinzas do Império,desaparece quando a galáxia mais precisa dele. Cabe ae a, umdesertor, unir forças comem uma busca desesperada pela única esperança de restaurar a paz na galáxia numa grande aventura