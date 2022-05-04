Cancel
Novidades Star Wars

Dia de Star Wars: a que filmes assistir neste 4 de maio

4 de maio de 2022
4 de maio de 2022

A franquia Star Wars tem filmes, séries, animações e especiais criados desde seu lançamento, em 1977. Mas há alguns títulos que são essenciais dentro do universo. Confira quais são e comemore este dia especial!


4 de maio é o Star Wars Day (Dia de Star Wars), uma ocasião muito especial para os fãs do universo Star Wars já que a data foi escolhida para homenagear a franquia lançada em 1977 e que tem todos os seus títulos disponíveis no Disney+.

Os assinantes do serviço de streaming do Disney+ têm acesso ao catálogo completo de filmes, séries, animações e especiais que compõem o incrível universo criado por George Lucas. Mas alguns desses títulos são cruciais para entender a história que percorre todos os personagens.

Antes de dar início à maratona de conteúdos da saga, anote 4 filmes que você não pode perder neste 4 de maio.


Star Wars


Star Wars: O Império Contra-Ataca (Episódio V)

A produção mostra que, após a destruição da Estrela da Morte, as forças imperiais continuam a caçar os rebeldes. Depois da derrota do exército rebelde no planeta gelado de Hoth, Luke viaja para o planeta Dagobah para continuar seu treinamento com o Mestre Jedi Yoda. Na tentativa de trazer Luke para o “lado escuro da Força”, Darth Vader leva o pequeno Skywalker a uma armadilha na Cidade das Nuvens de Bespin.

Star Wars


Star Wars: O Retorno de Jedi (Episódio VI)

Neste filme, o Império se prepara para destruir a rebelião com uma Estrela da Morte mais poderosa, enquanto a rebelião monta um ataque à estação espacial. Luke Skywalker enfrenta Darth Vader em um duelo final contra o Imperador do Mal.

Star Wars


Star Wars: A Vingançados Sith (Episódio III)

No longa, anos após o início das Guerras Clônicas, os nobres Cavaleiros Jedi lideram um impressionante exército de clones em uma batalha por toda a galáxia contra os Separatistas. Quando os sinistros Sith revelam um plano antigo para governar a galáxia, a República desmorona e das cinzas surge o malvado Império Galáctico.

O herói Jedi Anakin Skywalker é seduzido pelo “lado escuro da Força” para se tornar aprendiz do Imperador Darth Vader. Os Jedi foram derrotados, forçando Obi-Wan Kenobi e Mestre Yoda a se esconderem.


Star Wars


Star Wars: O Despertar da Força (Episódio VII)


Enquanto Kylo Ren (filho de Han Solo e da Princesa Leia) e a sinistra Primeira Ordem ressurgem das cinzas do Império, Luke Skywalker desaparece quando a galáxia mais precisa dele. Cabe a jovem Rey e a Finn, um stormtrooper desertor, unir forças com Han Solo e Chewbacca em uma busca desesperada pela única esperança de restaurar a paz na galáxia numa grande aventura.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set