Dia do Amigo: as 7 frases sobre amizade que todo fã da Disney deve recordar

Comemore o dia em que celebramos nossos amigos com algumas citações de histórias clássicas da Disney.



Ainda não sabe o que oferecer aos seus amigos no dia 20 de julho? Neste Dia do Amigo, lembre de como a amizade deles é importante para você com frases icônicas de filmes clássicos da Disney.

Essas citações sobre o quão preciosa é a amizade vão tocar o seu coração, e são uma boa pedida para dedicá-las aos amigos especiais – e você pode ainda, indicar a eles um destes filmes sobre amizade para curtir no Disney+!









As 7 frases de filmes e séries da Disney sobre a amizade





“Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui!”, diz a famosa canção, “Amigo Estou Aqui”, da trilha sonora do filme Toy Story 4 (2019).



“Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais esperto do que pensa", diz Christopher Robin ao Ursinho Pooh no longa de animação O Ursinho Pooh (2011).