Dia do Amigo: as 7 frases sobre amizade que todo fã da Disney deve recordar

Comemore o dia em que celebramos nossos amigos com algumas citações de histórias clássicas da Disney.
Ainda não sabe o que oferecer aos seus amigos no dia 20 de julho? Neste Dia do Amigo, lembre de como a amizade deles é importante para você com frases icônicas de filmes clássicos da Disney.
Essas citações sobre o quão preciosa é a amizade vão tocar o seu coração, e são uma boa pedida para dedicá-las aos amigos especiais – e você pode ainda, indicar a eles um destes filmes sobre amizade para curtir no Disney+!
As 7 frases de filmes e séries da Disney sobre a amizade
- “Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui!”, diz a famosa canção, “Amigo Estou Aqui”, da trilha sonora do filme Toy Story 4 (2019).
- “Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais esperto do que pensa", diz Christopher Robin ao Ursinho Pooh no longa de animação O Ursinho Pooh (2011).
- “Você e eu somos uma equipe. Nada é mais importante do que a nossa amizade”, diz Mike Wazowski várias vezes a seu amigo James P. Sullivan em Monstros, S.A. (2001).
- “Ohana significa família, e a família nunca te abandona”, assegura Stitch a sua amiga Nani em Lilo & Stitch (2002).
- “O que torna o Woody especial é que ele nunca te vai deixar... Nunca. Ele estará contigo, aconteça o que acontecer”, recorda Andy a Bonnie em Toy Story 4.
- “Eu sabia! Tomei uma decisão muito boa ao escolher o meu melhor amigo”, diz Mate ao seu grande amigo Relâmpago McQueen em Carros (2006).
- “Você nos salvou, estamos gratos!”, dizem os marcianos ao Cabeça de Batata em Toy Story (1995).