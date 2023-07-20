Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Dia do Amigo: as 7 frases sobre amizade que todo fã da Disney deve recordar

20 de julho de 2023
20 de julho de 2023

Comemore o dia em que celebramos nossos amigos com algumas citações de histórias clássicas da Disney.


Ainda não sabe o que oferecer aos seus amigos no dia 20 de julho? Neste Dia do Amigo, lembre de como a amizade deles é importante para você com frases icônicas de filmes clássicos da Disney.

Essas citações sobre o quão preciosa é a amizade vão tocar o seu coração, e são uma boa pedida para dedicá-las aos amigos especiais – e você pode ainda, indicar a eles um destes filmes sobre amizade para curtir no Disney+!


As 7 frases de filmes e séries da Disney sobre a amizade

  1. “Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui!”, diz a famosa canção, “Amigo Estou Aqui”, da trilha sonora do filme Toy Story 4 (2019).

  2. “Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais esperto do que pensa", diz Christopher Robin ao Ursinho Pooh no longa de animação O Ursinho Pooh (2011). 
  1. “Você e eu somos uma equipe. Nada é mais importante do que a nossa amizade”, diz Mike Wazowski várias vezes a seu amigo James P. Sullivan em Monstros, S.A. (2001).

  2. Ohana significa família, e a família nunca te abandona”, assegura Stitch a sua amiga Nani em Lilo & Stitch (2002).

  3. “O que torna o Woody especial é que ele nunca te vai deixar... Nunca. Ele estará contigo, aconteça o que acontecer”, recorda Andy a Bonnie em Toy Story 4.

  4. “Eu sabia! Tomei uma decisão muito boa ao escolher o meu melhor amigo”, diz Mate ao seu grande amigo Relâmpago McQueen em Carros (2006).

  5.  “Você nos salvou, estamos gratos!”, dizem os marcianos ao Cabeça de Batata em Toy Story (1995).

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set