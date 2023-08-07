Dia do Documentário Brasileiro: celebre com o Disney+ e o Star+

Das belezas naturais à história de uma das maiores bandas do rock brasileiro, os assinantes do Combo+ têm acesso a documentários de diferentes temáticas.
Neste dia 7 de agosto é celebrado o Dia do Documentário Brasileiro e quem é fã do cinema nacional tem muito o que comemorar. Instituída pela Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), a data remete ao aniversário do cineasta baiano Olney São Paulo.
Os assinantes do Combo+ podem acessar diferentes tipos de documentários nacionais disponíveis tanto no Disney+ quanto no Star+. A seguir, confira algumas das produções que combinam bem com o dia:
Dia do Documentário Brasileiro no Disney+
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Brasil Azul: do sul temperado ao norte equatorial, o Brasil possui mais de sete mil quilômetros de litoral. A rica biodiversidade e os ecossistemas únicos e deslumbrantes da vasta costa brasileira são mostrados na produção lançada em 2020.
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Brasil Selvagem: diferentes biomas brasileiros, do Pantanal à costa, são explorados nesta série documental. Lançada em 2020, a produção traz imagens impressionantes, paisagens surpreendentes e diferentes formas de vida que se desenvolvem nesses espaços.
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Amazônia Eterna: o filme de 2014 tem direção de Belisário Franca e apresenta nove projetos de sucesso que mostram que é sim, possível, preservar o ecossistema amazônico mesmo diante da crescente exploração econômica da região.
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Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Mauricio de Sousa: conheça a vida e o legado do cartunista Mauricio de Sousa. Criador da icônica Turma da Mônica, o escritor tem sua vida contada de forma emocionante através de entrevistas com Fábio Porchat.
Dia do Documentário Brasileiro no Star+
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Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Paralamas do Sucesso: lançada em 2023, a produção traça a trajetória da icônica banda de pop rock formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone através de entrevistas e imagens de arquivo.
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Chico para Sempre: o documentário de 2022 traz depoimentos raros sobre a vida de Chico Xavier, repassando não apenas a história do médium, mas também abordando temas como a sua mediunidade, as crises com a fama e mais.
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Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Titãs: antes de saírem em turnê juntos novamente, os integrantes da banda de rock paulistana Titãs se reencontraram nesta produção de 2022 para relembrar sua carreira, seus êxitos, desafios e crises, tudo conduzido sob o olhar da apresentadora Sarah Oliveira.
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