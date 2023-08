Dia do Documentário Brasileiro: celebre com o Disney+ e o Star+

Das belezas naturais à história de uma das maiores bandas do rock brasileiro, os assinantes do Combo+ têm acesso a documentários de diferentes temáticas.

Neste dia 7 de agosto é celebrado o Dia do Documentário Brasileiro e quem é fã do cinema nacional tem muito o que comemorar. Instituída pela Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), a data remete ao aniversário do cineasta baiano Olney São Paulo.

Os assinantes do Combo+ podem acessar diferentes tipos de documentários nacionais disponíveis tanto no Disney+ quanto no Star+. A seguir, confira algumas das produções que combinam bem com o dia:





Dia do Documentário Brasileiro no Disney+









Brasil Azul : do sul temperado ao norte equatorial , o Brasil possui mais de sete mil quilômetros de litoral. A rica biodiversidade e os ecossistemas únicos e deslumbrantes da vasta costa brasileira são mostrados na produção lançada em 2020.







: do ao , o Brasil possui mais de sete mil quilômetros de litoral. A e os ecossistemas únicos e deslumbrantes da vasta costa brasileira são mostrados na produção lançada em 2020. Brasil Selvagem : diferentes biomas brasileiros , do Pantanal à costa, são explorados nesta série documental . Lançada em 2020, a produção traz imagens impressionantes, paisagens surpreendentes e diferentes formas de vida que se desenvolvem nesses espaços.





: diferentes , do Pantanal à costa, são explorados nesta . Lançada em 2020, a produção traz imagens impressionantes, e diferentes formas de vida que se desenvolvem nesses espaços.

Amazônia Eterna : o filme de 2014 tem direção de Belisário Franca e apresenta nove projetos de sucesso que mostram que é sim, possível, preservar o ecossistema amazônico mesmo diante da crescente exploração econômica da região.





: o filme de 2014 tem direção de e apresenta nove projetos de sucesso que mostram que é sim, possível, amazônico mesmo diante da da região. Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Mauricio de Sousa: conheça a vida e o legado do cartunista Mauricio de Sousa. Criador da icônica Turma da Mônica, o escritor tem sua vida contada de forma emocionante através de entrevistas com Fábio Porchat.





Dia do Documentário Brasileiro no Star+









Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Paralamas do Sucesso : lançada em 2023 , a produção traça a trajetória da icônica banda de pop rock formada por Herbert Vianna , Bi Ribeiro e João Barone através de entrevistas e imagens de arquivo.





: lançada em , a produção traça a trajetória da icônica banda de formada por , e através de entrevistas e imagens de arquivo. Chico para Sempre: o documentário de 2022 traz depoimentos raros sobre a vida de Chico Xavier , repassando não apenas a história do médium , mas também abordando temas como a sua mediunidade, as crises com a fama e mais.





o documentário de 2022 traz depoimentos raros sobre a vida de , repassando não apenas , mas também abordando temas como a sua mediunidade, as crises com a fama e mais.

Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Titãs: antes de saírem em turnê juntos novamente, os integrantes da banda de rock paulistana Titãs se reencontraram nesta produção de 2022 para relembrar sua carreira, seus êxitos, desafios e crises, tudo conduzido sob o olhar da apresentadora Sarah Oliveira.





