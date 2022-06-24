Dia do Stitch: 5 títulos para se divertir com o personagem

Embarque nas aventuras à beira-mar do projeto alienígena mais fofo que existe!
No próximo dia 26 de junho, os fãs da animação Lilo e Stitch — disponível no Disney+ — se unem em uma divertida celebração. Viaje para o Havaí e entre no clima das férias com o Dia do Stitch!
O que é o Dia do Stitch?
Quem acompanhou o filme lançado em 2002 deve saber que a estranha criatura alienígena de quatro patas, duas antenas e uma imensa capacidade destrutiva tinha o nome de Projeto 626.
Isso porque ele se tratava de uma experiência de outro mundo, criada por Jumba Jookba para destruir tudo o que visse pela frente. Porém, ao cair na Terra — mais precisamente no Havaí — ele aprende importantes lições sobre amizade e família. Ah, e passa a ser chamado de Stitch pela pequena Lilo!
Pois bem, devido a seu nome inicial, os fãs da história de Stitch declararam o dia 26 de junho como o Dia do Stitch. Isso porque, em inglês, a data de 26 de junho é indicada como 06/26 (já que o mês aparece antes).
Confira todos os conteúdos de Stitch no Disney+
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Lilo e Stitch (2002): Viaje para o Havaí neste divertido filme sobre os valores da amizade e da família. Uma solitária garotinha chamada Lilo adota um curioso “bicho de estimação”, lhe dando o nome de Stitch. Mas o que ela não sabe é que o pequeno ser é uma perigosa experimentação genética que fugiu de um planeta alienígena.
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Stitch! O Filme (2003): Se o Stitch é o experimento 626, o que aconteceu com os que vieram antes dele? Descubra nessa divertida animação, em que os 625 experimentos genéticos criados por Jumba estão clandestinos na Terra — e que o terrível capitão Gantu quer de volta. Agora, Lilo e Stitch precisam resgatar e salvar todos os seus amigos. Conheça os novos “primos” de Stitch, incluindo a Experiência 221, que tem o poder de provocar ondas enormes, e a Experiência 625 que faz ótimos sanduíches.
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Lilo e Stitch: A Série (2004): Os demais experimentos de Jumba chegam ao Havaí na forma de cápsulas desidratadas que são ativadas quando submersas em água. E, assim como Stitch, cada experimento tem seus próprios talentos específicos para destruição — e comédia. A missão de Lilo e Stitch é pegar os "primos" de Stitch antes que caiam nas garras do malvado Dr. Jacques von Hamsterviel.
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Lilo e Stitch 2: Stitch deu Defeito (2005): Esta divertida aventura se passa antes dos outros 625 experimentos chegarem ao Havaí. Stitch está levando uma vida boa enquanto Lilo se prepara para o concurso de hula. Mas quando Stitch tem uma falha, o seu mundo perfeito fica descontrolado. Lilo, Nani e Jumba precisam então descobrir um meio de consertar seu amigo.
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Leroy e Stitch (2006): O malvado Dr. Hamsterviel escapa da prisão e força Jumba a criar Leroy, um novo experimento e gêmeo malvado de Stitch. Não contente, ele clona a criatura, criando seu próprio exército do mal. Agora Lilo precisa se unir a Stitch e as demais criaturas para enfrentar a Legião de Leroys.