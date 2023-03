Dia do Stitch: 5 títulos para se divertir com o personagem

Embarque nas aventuras à beira-mar do projeto alienígena mais fofo que existe!

No próximo dia 26 de junho, os fãs da animação Lilo e Stitch — disponível no Disney+ — se unem em uma divertida celebração. Viaje para o Havaí e entre no clima das férias com o Dia do Stitch!





O que é o Dia do Stitch?





Quem acompanhou o filme lançado em 2002 deve saber que a estranha criatura alienígena de quatro patas, duas antenas e uma imensa capacidade destrutiva tinha o nome de Projeto 626.

Isso porque ele se tratava de uma experiência de outro mundo, criada por Jumba Jookba para destruir tudo o que visse pela frente. Porém, ao cair na Terra — mais precisamente no Havaí — ele aprende importantes lições sobre amizade e família. Ah, e passa a ser chamado de Stitch pela pequena Lilo!

Pois bem, devido a seu nome inicial, os fãs da história de Stitch declararam o dia 26 de junho como o Dia do Stitch. Isso porque, em inglês, a data de 26 de junho é indicada como 06/26 (já que o mês aparece antes).







Confira todos os conteúdos de Stitch no Disney+