Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Dia do Stitch: o que significa "Ohana"?

27 de junho de 2023
27 de junho de 2023

"Ohana" é o lema da famosa família havaiana e guarda em si uma mensagem emocionante em Lilo e Stitch.


O dia 26 de junho é o Dia do Stitch (ou Stitch Day, em inglês). A data faz referência ao personagem que conquistou adultos e crianças com suas travessuras no filme de animação Lilo e Stitch (2002) – disponível no Disney+.

Além de todas as confusões nas quais Stitch e sua amiga Lilo se metem durante a história, o longa também traz uma emocionante mensagem sob a forma de uma famosa expressão havaiana: Ohana.

A seguir, saiba um pouco mais sobre o personagem e o que essa expressão significa:

Lilo e Stitch

Lilo e Stitch: quem é Stitch?


Stitch é um experimento genético que fugiu de um planeta distante e foi parar em uma das ilhas havaianas. Lá, a criatura alienígena se torna um travesso "animal de estimação" após ser adotado por uma garota independente chamada Lilo.

Quando seus mundos se encontram, é amor à primeira vista – e caos também! Com poucas palavras, mas com um grande coração, Stitch aprende importantes valores, ao mesmo tempo em que ensina que o amor da família e dos amigos tudo supera. 

Isso foi imortalizado com seu lema principal: “Ohana”.

O que significa “Ohana” em Lilo e Stitch?


"Ohana significa família; e família nunca te abandona ou te esquece", diz Stitch a Nani Pelekai, irmã de Lilo, no filme. Isso acontece em um momento emocionante tanto para as personagens quanto para o público.

Venha celebrar o Dia do Stitch e aprenda mais você também sobre lealdade, amizade e "Ohana" – a tradição havaiana dessa família maravilhosa – em Lilo e Stitch, disponível no Disney+.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set