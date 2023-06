Dia do Stitch: o que significa "Ohana"?

"Ohana" é o lema da famosa família havaiana e guarda em si uma mensagem emocionante em Lilo e Stitch.



O dia 26 de junho é o Dia do Stitch (ou Stitch Day, em inglês). A data faz referência ao personagem que conquistou adultos e crianças com suas travessuras no filme de animação Lilo e Stitch (2002) – disponível no Disney+.

Além de todas as confusões nas quais Stitch e sua amiga Lilo se metem durante a história, o longa também traz uma emocionante mensagem sob a forma de uma famosa expressão havaiana: Ohana.

A seguir, saiba um pouco mais sobre o personagem e o que essa expressão significa:

Lilo e Stitch: quem é Stitch?



Stitch é um experimento genético que fugiu de um planeta distante e foi parar em uma das ilhas havaianas. Lá, a criatura alienígena se torna um travesso "animal de estimação" após ser adotado por uma garota independente chamada Lilo.

Quando seus mundos se encontram, é amor à primeira vista – e caos também! Com poucas palavras, mas com um grande coração, Stitch aprende importantes valores, ao mesmo tempo em que ensina que o amor da família e dos amigos tudo supera.

Isso foi imortalizado com seu lema principal: “Ohana”.

O que significa “Ohana” em Lilo e Stitch?



"Ohana significa família; e família nunca te abandona ou te esquece", diz Stitch a Nani Pelekai, irmã de Lilo, no filme. Isso acontece em um momento emocionante tanto para as personagens quanto para o público.

Venha celebrar o Dia do Stitch e aprenda mais você também sobre lealdade, amizade e "Ohana" – a tradição havaiana dessa família maravilhosa – em Lilo e Stitch, disponível no Disney+.