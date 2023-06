Dia dos Namorados no Disney+: os casais mais queridos da Disney

Com o dia em que se celebra o amor em todo o Brasil cada vez mais próximo, que tal curtir a história de alguns dos casais mais fofos do universo Disney?

O Dia dos Namorados no Brasil é celebrado em 12 de junho. No entanto, aproveitar bons momentos a dois pode ser um plano para qualquer época, principalmente curtindo um bom filme romântico. O Disney+ tem histórias com os mais variados tipos de relacionamento, dos clássicos aos modernos.



Veja, a seguir, alguns dos casais mais queridos da Disney que demonstram todo seu amor e carinho em belas tramas. Depois é só escolher o que assistir e maratonar filmes e séries em casa, bem juntinho da sua pessoa especial!





Ariel e Eric, de A Pequena Sereia



A Pequena Sereia é uma grande história de um amor que supera todo tipo de barreira. Afinal, a princesa sereia Ariel arrisca tudo para ficar com o príncipe Eric.

Ele, por sua vez, se apaixona perdidamente pela jovem, mesmo antes de conhecê-la bem – desde o minuto em que ela resgata Eric de um afogamento.

Essa trama clássica pode ser conferida na animação A Pequena Sereia (1989), disponível para os assinantes do Disney+, e também em sua nova versão live-action, que está em cartaz nos cinemas.

O novo filme conta com o talento de Halle Bailey como Ariel e Jonah Hauer-King como príncipe Eric.





Mickey e Minnie Mouse



A dupla que deu início ao mundo mágico de Walt Disney é, sem dúvidas, o casal mais icônico da Disney. A relação entre Mickey e Minnie Mouse começou em 1928, quando os personagens apareceram pela primeira vez nas telas em O Vapor Willie.



Desde então, os dois aparecem em diversos longas e curtas-metragens, e em séries de animação, sempre demonstrando seu carinho em histórias divertidas, que encantam adultos e crianças.







A Bela e o Príncipe Adam (Fera), de A Bela e a Fera







A história do príncipe que se transforma numa temível Fera sob o feitiço de uma bruxa – e depois se apaixona por uma jovem bondosa – é a prova do quanto “as aparências enganam”.



Neste famoso clássico, Bela é uma moça brilhante e independente. Ao partir em uma busca para resgatar seu pai, ela acaba se tornando prisioneira de uma Fera que vive em um castelo.

Convivendo com a Fera, Bela aprende a ver além do exterior da criatura que a aprisionou, e, assim, passa a entender o coração bondoso do verdadeiro Príncipe Adam.

É possível assistir ao filme de animação de 1991 no Disney+ e também à versão live-action de A Bela e a Fera (2017), estrelada por Emma Watson (Bela) e Dan Stevens (Fera). No streaming, há ainda o especial musical feito em 2022, em comemoração aos 30 anos de A Bela e a Fera.



Giselle e Robert, de Encantada e Desencantada

Outro casal querido dos fãs das produções da Disney é Giselle e Robert . A dupla apareceu pela primeira vez no filme Encantada , de 2007. A vida da princesa Giselle ( Amy Adams ) é um conto de fadas — literalmente.



Tudo muda quando ela é banida de Andalasia por uma rainha má, e enviada para o mundo real, indo parar em Manhattan, Nova York. Lá, Giselle conhece Robert (Patrick Dempsey), um advogado que tenta ajudá-la. E os dois acabam se apaixonando.



Depois de 15 anos casados, o casal retorna em Desencantada, de 2022. Giselle e Robert se mudam e enfrentam novos desafios em Monroeville. Quando a felicidade da família é colocada em risco, os dois repensam o que é ser “felizes para sempre”.







A Dama e o Vagabundo, de A Dama e o Vagabundo



Este é um dos casais mais clássicos e lembrados pelo público quando o assunto é romance. Seja na animação A Dama e o Vagabundo de 1955 ou na versão live-action de 2019, a história é uma bela aventura romântica.

Dama é uma mimada cocker spaniel que conhece um rude, mas adorável cachorro de rua conhecido como Vagabundo. Juntos, eles embarcam em uma incrível jornada na qual criam um profundo laço de amor e descobrem o valor de ter um lar.







Aladdin e Jasmine, de Aladdin





Embarque em um tapete mágico para assistir à história de Aladdin e Jasmine em Aladdin. Ele, um plebeu esperto, sem saber se apaixona por uma princesa. Ela, inteligente e confiante, sonha em ter mais liberdade — inclusive para escolher quem amar.



Com a ajuda de um Gênio da Lâmpada e de seu amigo, o macaco Abu, o jovem Aladdin tentará conquistar seu grande amor. Porém, ele enfrentará diversos obstáculos, incluindo a ganância do malvado Jafar. Será que três desejos serão suficientes para mudar seu destino?



No Disney+ é possível conferir, ainda, o live-action Aladdin (2019), que contou com Mena Massoud como Aladdin e Naomi Scott como Jasmine.