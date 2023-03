Dia dos Pais: 5 personagens da Disney e Pixar que nos emocionaram 

Relembre esses cinco grandes pais da ficção dos filmes da Disney e da Pixar, que emocionam o público. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Nesse Dia dos Pais, vale a pena relembrar alguns personagens paternos inesquecíveis do universo Disney e Pixar que emocionam o público. Vale a pena redescobrir histórias e relembrar estes pais queridos da ficção em filmes disponíveis no Disney+.

O preocupado Marlin, pai de Nemo; o poderoso rei Mufasa, pai de Simba; e ainda Maurice, o pai “avoado” da jovem Bella… Todos esses personagens passam inspiradoras lições de vida.

Confira a seleção de cinco pais memoráveis no Disney+:

Dia dos Pais: Marlin, de Procurando Nemo

O que seria de Nemo sem Marlin? Não há pai tão protetor quanto ele. A relação pai-filho entre eles é muito especial, pois são apenas os dois vivendo juntos na Grande Barreira de Corais na Austrália.

O clássico da Disney e da Pixar, Procurando Nemo, conta a história de Nemo, um pequeno peixe-palhaço que vive com seu pai, mas tudo muda quando ele é capturado e levado para um aquário na cidade de Sydney.

É quando Marlin, junto com a peixinha esquecida Dory, embarcam em uma aventura pelo oceano para encontrar Nemo. Eles enfrentam tubarões, águas-vivas, tartarugas e gaivotas famintas para trazer Nemo de volta para casa.

Dia dos Pais: Gepeto, de Pinóquio

A clássica animação Pinóquio, de 1940, mostra o carpinteiro Gepeto construindo um boneco de madeira que recebe o nome de "Pinóquio". Seu sonho de ser pai se torna realidade quando uma fada madrinha dá vida própria à sua criação.

Ao longo da trama, Gepeto acompanha seu querido boneco Pinóquio como se fosse um filho e deseja arduamente que ele se torne um menino de verdade.

Em breve, Pinóquio irá ganhar uma impressionante versão live-action com Tom Hanks no papel de Gepeto. O novo filme Pinóquio estreia no Disney+ em dia 8 de setembro.

Dia dos Pais: Musafa, de O Rei Leão

Uma das cenas mais memoráveis ​​dos filmes Disney é a morte de Mufasa, em O Rei Leão. Musafa dá sua própria vida para salvar seu filho, Simba, que foi enganado por seu tio Scar para assumir o reino da selva.

A bela história da Disney, lançada em 1994, conta que, apesar do trágico destino de Mufasa, seus ensinamentos ficaram com o filho e o ajudaram a se tornar rei.

Dia dos Pais: Maurice, de A Bela e a Fera

Tanto na versão animada quanto na versão live-action de A Bela e a Fera, o pai de Bela é muito importante para a jovem. Ela ama tanto o pai que é capaz de se sacrificar para salvá-lo e viver o resto de sua vida com a temida criatura chamada Fera.

Maurice, o pai de Bela, também tenta ajudá-la, embora todos pensem que ele é meio louco, já que é uma pessoa bastante distraída.

Dia dos Pais: Massimo Marcovaldo, de Luca

Em Luca, lançado em 2021, é contada a história de Luca, um garoto que se diverte muito com o amigo Alberto durante um verão inesquecível na Riviera Italiana, onde eles conhecem Giulia Marcovaldo e seu pai, Massimo.

Massimo é um pescador italiano que vive pescando em seu barco. No entanto, ele mostra seu lado amoroso quando decide adotar Alberto, que não tinha família, para finalmente dar a ele um lar.