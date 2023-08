Dia dos Pais no Disney+: os relacionamentos entre pais e filhos que poderiam melhorar nessa data

Se estes pais e filhos tivessem sentado para uma conversa séria, suas histórias teriam sido diferentes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O Dia dos Pais é uma data festiva, de entregar presentes e mostrar o amor pela figura paterna. No entanto, ela pode servir também como uma oportunidade de estreitar laços, fazer as pazes e esquecer as mágoas do passado.

Nos filmes e nas séries, não faltam exemplos de pais e filhos que brigam e, em casos extremos, tornam-se até mesmo inimigos em histórias famosas da ficção.

Pensando nisso, confira alguns personagens de produções disponíveis no Disney+ que poderiam aproveitar a data para melhorar a relação com os seus pais.









1. Luke e Darth Vader, do universo Star Wars



Uma das relações familiares mais complicadas e famosas da História do cinema está no universo Star Wars.

Luke Skywalker (Mark Hamill) só descobriu que era filho de Darth Vader (David Prowse/voz de James Earl Jones) na fase adulta, depois de já ter se tornado seu grande inimigo.

O espectador vai perceber, em Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983), que nunca é tarde demais para uma redenção. Mas e se eles tivessem se acertado antes, em algum Dia dos Pais? Fica essa dúvida para os fãs da saga.









2. Nemo e Marlin, de Procurando Nemo



Órfão de mãe, Nemo é um peixe-palhaço curioso e cheio de energia que encontra um obstáculo no comportamento superprotetor do seu pai Marlin.

É justamente uma desobediência que dá início ao grande conflito do filme: Nemo decide desafiar o pai e nada em mar aberto, sendo capturado por mergulhadores.

Após o filho ser levado para longe, Marlin empreende uma perigosa jornada oceano adentro para resgatá-lo.







3. Thor e Loki com Odin, do Universo Cinematográfico Marvel



A relação do poderoso deus Odin (Anthony Hopkins) com seus filhos Thor (Chris Hemsworth) e Loki (Tom Hiddleston) não é das mais tranquilas.

Em Thor (2011), por exemplo, Odin chega a banir o Deus do Trovão do reino de Asgard por seu comportamento arrogante e imprudente que estava colocando a segurança dos asgardianos em risco.

Nesse mesmo filme, Loki se volta contra o pai após descobrir que foi adotado e manipula um ataque dos Gigantes de Gelo a Asgard para proteger o reino e ser visto como um herói.







4. Talos e G’iah, de Invasão Secreta



Um exemplo recente e que também vem das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM): a relação entre os Skrulls Talos (Ben Mendelsohn) e G’iah (Emilia Clarke).

Logo no primeiro episódio da série Invasão Secreta, é visível que há mágoas no relacionamento de pai e filha.

Inclusive, eles encontram-se em lados opostos. Talos está tentando impedir os planos de dominação dos Skrulls, enquanto sua filha G’iah integra o grupo rebelde liderado pelo vilão Gravik (Kingsley Ben-Adir).

No entanto, como o espectador descobre nos demais episódios da série, muita coisa ainda vai acontecer na vida de pai e filha!