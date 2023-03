Dia Internacional da Mulher: as heroínas inspiradoras da Disney

Confira uma seleção de protagonistas de animações da Disney que têm histórias inspiradoras para fãs de qualquer idade.





As histórias das princesas, com seus príncipes encantados e “finais felizes”, povoam a imaginação de muita gente desde a infância. Mas não é preciso ser criança para amar os personagens femininos do mundo da Disney. Fãs de qualquer idade podem se inspirar nessas heroínas.

Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, relembramos as histórias de cinco personagens que têm produções disponíveis no Disney+. Confira!

Heroínas da Disney:Mirabel e as mulheres protagonistas de Encanto

Encanto, uma das recentes animações lançadas pelo Disney+, é um exemplo repleto de mulheres donas de suas próprias trajetórias.

Para começar, temos Mirabel, a única Madrigal que não recebe um dom mágico quando criança. Mas que, ainda assim, vai ser capaz de transformar a vida de toda a sua família.

Além de Mirabel, a família Madrigal é composta por várias mulheres incríveis, como sua avó, que faz de tudo para manter o encanto (que dá nome ao filme) sempre vivo. E ainda há a mãe e as irmãs de Mirabel, bem como suas tias, todas com dons especiais e personalidades marcantes!

Heroínas da Disney: as irmãs Elsa e Anna de Frozen - Uma Aventura Congelante



E por falar em família, como não citar as irmãs Elsa e Anna, protagonistas de Frozen: Uma Aventura Congelante? Afinal, quando crianças, as duas estavam sempre unidas, com Elsa divertindo Anna ao usar seus poderes de gelo.

Porém, quando esses mesmos poderes que um dia fizeram Anna rir ameaçam sua vida, Elsa decide que é melhor se afastar. Até que um dia, Elsa acaba aprisionando todo o reino de Arendelle em um inverno sem fim, e chega o momento em que ela acredita que o melhor é se isolar de vez em seu Palácio de Gelo, bem longe de todos.

A partir daí, Anna segue em uma jornada épica ao lado de divertidos companheiros, em busca de resgatar Elsa e provar que o verdadeiro amor é capaz de aquecer qualquer coração! Essa aventura de arrepiar também está disponível no Disney+.

Heroínas da Disney: Raya e sua dragão Sisu, de Raya e o Último Dragão

Por que não se inspirar em uma jovem guerreira que precisa vencer, antes de tudo, as inseguranças sobre si mesma? Na jornada épica de Raya, ela vai viajar pelos cinco diferentes reinos de Kumandra a fim de derrotar de vez uma força maligna. No caminho, encontra Sisu, a última das criaturas lendárias que Raya acreditava não existirem mais.

Juntas, elas vão aprender que se abrir e conhecer outras pessoas, ainda que haja o risco de se decepcionar, é o caminho para enfrentar o medo e ir mais longe. Inspire-se neste longa de animação disponível no Disney+!



Heroínas da Disney: a corajosa Merida de Valente

Temos mulheres protagonistas e questionadoras das tradições no Disney+? Claro que temos! A jovem Merida está disposta a qualquer coisa para conseguir trilhar seu próprio caminho na vida e deixar para trás antigas tradições sagradas do reino de seus pais.

Porém, ela vai pôr à prova toda a sua habilidade com a espada, o arco e, claro, toda a sua inteligência para desfazer uma terrível maldição antes que seja tarde e, com isso, entender o que é ser valente de verdade.

Heroínas da Disney: a força da guerreira de Mulan

Quando uma antiga lenda chinesa se transforma em uma aventura inesquecível, fica claro que sua personagem principal se tornará igualmente marcada em nossa memória. E é exatamente isso o que acontece com Mulan.

A história da jovem que se disfarça de homem para lutar no Exército Imperial no lugar de seu velho pai inspirou gerações e é retratada de forma emocionante na animação disponível no Disney+. A história da guerreira cativou tanto o público que ganhou uma versão em live action também disponível na plataforma.