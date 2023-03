Inteligência, força e habilidades marciais: essas são só algumas das características das mulheres fortes e incríveis que adoramos assistir nos filmes e séries da Marvel.

Que os filmes da Marvel estão repletos de heróis (e também vilões) super fortes, isso todo mundo já sabe. Mas hoje queremos destacar elas, as heroínas que enchem as telas com seus poderes, sua força, inteligência e nos inspiram, cada uma do seu jeito!

São tantas as personagens femininas incríveis, que fica até difícil escolher somente cinco heroínas do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) para revisitar no Dia Internacional da Mulher, mas fizemos nosso melhor! Então venha se inspirar e ir à luta como elas.

Heroínas da Marvel: Carol Danvers/Capitã Marvel

Como falar em mulheres poderosas e inspiradoras sem começar por ela, que leva esse universo no nome? Carol Danvers, a Capitã Marvel, foi criada em 1968 nos quadrinhos. E em 2019, a personagem ganhou um filme só seu no MCU, onde é interpretada pela atriz Brie Larson.

Um de seus poderes é a super força, mas não é só isso! Ela pode resistir a machucados, lutar por horas sem se cansar e, sim, também é capaz de voar. Isso é que é poder, hein?

Heroínas da Marvel: Natasha Romanoff/Viúva Negra

Natasha Romanoff apareceu bem antes da Capitã Marvel nos filmes do UCM, onde foi interpretada por Scarlett Johansson. E sua origem nos quadrinhos também é anterior. Mostrada inicialmente como uma espiã russa, ela apareceu pela primeira vez em 1964 nas HQs, mas somente em 2021 ganhou um filme próprio, disponível no Disney+.

A Viúva Negra tem grandes habilidades de luta, além de ser extremamente forte e inteligente, uma verdadeira estrategista. Então, não demorou para ela entender ao lado de quem deveria lutar quando foi para os Estados Unidos e se uniu à S.H.I.E.L.D e aos Vingadores.

Heroínas da Marvel: Wanda/Feiticeira Escarlate

Não se deixe enganar pelo rosto simpático da atriz Elizabeth Olsen, que dá vida à Wanda no UCM desde o filme Capitão América e O Soldado Invernal. Isso porque a Feiticeira Escarlate é uma das mulheres mais fortes de todo o Universo Marvel.

Sua primeira aparição nos quadrinhos data de 1964. A Feiticeira Escarlate tem a capacidade de criar campos de força, usar a telecinese para mover objetos, além de ler e manipular mentes e emoções. E ela também pode voar.

Além de sua presença em vários filmes do UCM, a personagem ganhou, em 2021, uma série própria. WandaVision está disponível no Disney+ e mostra um pouco mais o relacionamento entre a heroína e o androide Visão.

Heroínas da Marvel: Shuri

Princesa guerreira de Wakanda e irmã de T’Challa, Shuri apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2004. A personagem foi interpretada pela atriz Letitia Wright no longa Pantera Negra, de 2018.

Extremamente inteligente, determinada e ambiciosa, Shuri também é muito habilidosa na manipulação de diversas armas, além de ser exímia lutadora.

Heroínas da Marvel: Gamora

Deu para notar que a inteligência é algo sempre presente entre as mulheres fortes da Marvel, não é mesmo? E com Gamora não seria diferente. De vilã a aliada dos Vingadores, a personagem entrega muita força e habilidade na hora de lutar, além de ter um pensamento extremamente estratégico, ser muito corajosa e confiante.

Gamora apareceu pela primeira vez em um quadrinho de 1975 e, em 2014, foi interpretada por Zoe Saldana no filme Guardiões da Galáxia, disponível no Disney+.