Dia Internacional do Humor: 3 comédias para assistir no Disney+

Descubra três títulos incríveis e divertidíssimos para você dar o play se quiser rir alto.





Em 26 de abril é comemorado o Dia Internacional do Humor. E no catálogo do Disney+ há uma enorme variedade de títulos que vão fazer você se divertir, caso queira aproveitar a data. Por isso mesmo, confira a seguir três produções originais do serviço de streaming que certamente não vão decepcionar no quesito comédia.









Doze é Demais (2022)



Baseado no sucesso de 2003, o filme traz de volta os Bakers com novas aventuras malucas para a diversificada família de… 12 membros! Gabrielle Union e Zach Braff interpretam Zoey e Paul, um casal que lida com uma caótica vida privada. Juntos, eles também administram os negócios da família: o Café dos Bakers, uma lanchonete local que serve apenas café da manhã (e o incrível molho de Paul).



Com planos de expandir o restaurante, o casal decide se mudar com toda a família para uma casa muito maior em um bairro nobre, mas a mudança e seus efeitos sobre as crianças são mais estressantes do que eles esperavam. O destino desta família amorosa e unida está em perigo, então Paul deve encontrar um estilo de vida que seja do tamanho perfeito para todos os seus sonhos.









O Diário de um Banana (2021)



A série de livros de Jeff Kinney ganha vida nesta aventura animada. No longa-metragem, Greg Heffley (Brady Noon) sonha em se tornar famoso enquanto tenta sobreviver ao ensino médio com seu melhor amigo, Rowley (Ethan William Childress).

Greg fará de tudo para “sobreviver” ao colégio em meio a corredores povoados por valentões e garotas pré-adolescentes, enquanto se sente um pouco “o garoto invisível” da escola. Quando sua tentativa de se encaixar não funciona, Greg aprende a apreciar o verdadeiro significado da amizade.







As aventuras de Timmy Fiasco (2021)





Dirigido pelo premiado cineasta Tom McCarthy, o longa narra as aventuras malucas de um herói pouco convencional e inexpressivo. Ele é Timmy Fiasco (Winslow Fegley), que junto com seu parceiro Total, um urso polar de 800 quilos, dirige a Fiasco Total Ltda., uma agência de detetives de Portland.

Timmy, um excêntrico estudante do ensino fundamental que é muito confiante e sem noção, tenta se localizar no mundo dos adultos ao seu redor. Isso inclui sua sobrecarregada mãe (Ophelia Lovibond), e o namorado bem-intencionado dela (Kyle Bornheimer). Além dos dois, Timmy ainda precisa lidar com um professor que não vai com sua cara e com o conselheiro escolar, enquanto segue seu desejo de se tornar o maior detetive do mundo.