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Dia Mundial da Água: 5 documentários no Disney+ para refletir sobre o tema

22 de março de 2022
22 de março de 2022

Veja no Disney+ títulos que falam sobre esse precioso recurso natural tão importante para a humanidade.


Neste dia 22 de março celebramos o Dia Mundial da Água. Com o avanço da poluição e das mudanças climáticas, é cada vez mais importante utilizar esse recurso de forma sustentável e com consciência.

De olho nessa data tão importante, listamos alguns títulos interessantes para abordar o assunto e que estão disponíveis no Disney+. Eles falam sobre a importância de combater a poluição, as mudanças climáticas e de como isso afeta diretamente as reservas de água do planeta. 

Dia Mundial da Água: Seremos História?


Acompanhe Leonardo DiCaprio (astro de Titanic) neste documentário impactante sobre como as mudanças climáticas têm alterado o planeta como um todo.

O doc ainda mostra formas como as pessoas e a sociedade podem ajudar a prevenir isso, a começar pelo uso consciente da água e de outros recursos naturais.


Dia Mundial da Água: Derramamento de Óleo do Século

Em 1978, um superpetroleiro carregado com mais de 220 mil toneladas de combustível encalhou na costa da França. O acidente provocou o maior derramamento de petróleo da história do país.

Mais de 300 km de costa foram danificadas e milhares de animais, mortos. Mais de 40 anos depois, veja neste título como a região se recuperou – em partes – e o que pode ser feito para prevenir novos desastres tão danosos como esse.


Dia Mundial da Água: Brasil Azul


A costa brasileira é repleta de belezas naturais e abriga uma infinidade de espécies animais. De ponta a ponta, o litoral do país abriga uma grande biodiversidade, que está ameaçada pela poluição, pelo aquecimento global e pela ação humana.

Conheça, nessa bela produção, um pouco mais sobre a vida marinha brasileira e entenda a importância de preservar as águas que são o lar de diferentes formas de vida.


Dia Mundial da Água: One Strange Rock


Will Smith se une a importantes astronautas em uma série documental que explica como surgiram, no planeta Terra, as condições para que a vida pudesse se desenvolver.

Da camada atmosférica que nos permite respirar, aos “rios flutuantes” que controlam a temperatura e as chuvas em todo o mundo, descubra como a água está relacionada intimamente à existência humana.

E que qualquer desequilíbrio nesse frágil sistema pode desencadear sérios problemas para toda a humanidade.


Dia Mundial da Água: Delta do Okavango – Paraíso das Águas


Quando a região do Okavango, em Bostuana, é tomada pela cheia do rio, a região desértica desperta. Animais de diferentes espécies se beneficiam das águas enquanto a vida pulsa forte nesta parte da África.

Entenda nesta produção da National Geographic como a cheia traz uma oportunidade de sobreviver para várias espécies animais que dependem desse ecossistema.


Quer saber mais sobre o Dia Mundial da Água e os cuidados com o planeta? Visite o site da National Geographic Brasil.

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