Dia Mundial dos Oceanos: 5 documentários da National Geographic que revelam os segredos dos mares

Essas produções da Nat Geo, disponíveis no Disney+, nos permitem descobrir mais sobre as profundezas dos oceanos e sua biodiversidade.

Anualmente, no dia 8 de junho, comemora-se o Dia Mundial dos Oceanos com o objetivo de celebrar tudo o que eles nos dão: do oxigênio à biodiversidade. Durante esses anos, a National Geographic se dedicou a produzir séries, documentários e filmes que nos aproximam muito do universo das profundezas dos mares.

Para comemorar a data, selecionamos cinco documentários National Geographic, disponíveis no Disney+, que vão te surpreender.







Dia Mundial dos Oceanos: O Segredos das Baleias





Vale a pena conferir a bela série documental O Segredo das Baleias, filmada ao longo de três anos e em vinte e quatro locais diferentes. O filme revela tudo sobre cinco espécies de cetáceos: orcas, baleias jubarte, belugas, narvais e cachalotes.

Ao longo dos episódios, descobrimos que essas espécies de baleias têm uma capacidade impressionante de se comunicar, compartilhar estruturas sociais complexas e esconder seus segredos nas profundezas do oceano.









Dia Mundial dos Oceanos: Brincando com Tubarões





Com extraordinárias imagens subaquáticas e entrevistas com a famosa fotógrafa, cineasta e conservacionista Valerie Taylor, Brincando com os Tubarões é um filme documentário que apresenta a jornada desta destemida exploradora do mar, desde seu sucesso com a caça submarina até seu papel como uma apaixonada protetora de tubarões.







Dia Mundial dos Oceanos: Segredos do Fundo do Mar





A série documental Segredos do Fundo do Mar revela segredos perdidos nos oceanos graças à tecnologia inovadora, fotografias impressionantes e insights dos principais arqueólogos marinhos.

Ao longo de duas temporadas, oferece novos ideias sobre a história da civilização humana e da Terra, expondo cidades submersas, naufrágios e incríveis maravilhas naturais das profundezas do mar.







Dia Mundial dos Oceanos: Atlântida – A Cidade Perdida





O premiado cineasta James Cameron se uniu ao cineasta israelense-canadense Simcha Jacobovici em uma jornada épica para encontrar a lendária cidade perdida de Atlântida. A dupla usou como base o trabalho do filósofo Platão, do século IV A.C., como um mapa do tesouro para guiar o caminho ao longo do documentário.







Dia Mundial dos Oceanos: Gathering Storm





Gathering Storm é uma série documental em seis episódios que oferece uma visão única das tempestades mais violentas do planeta, por meio da experiência de quem trabalha no mar em uma das maiores zonas de furacões do mundo.

A equipe de produção conseguiu, por meio de acordos, ter acesso às centenas de câmeras existentes em barcos, navios e plataformas de petróleo em todos os oceanos para mostrar as mais incríveis tempestades dos mares.