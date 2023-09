Diretora de Eu Sou Groot fala sobre a temporada 2 da série

Embarque em novas aventuras com Baby Groot na temporada 2 da série do Disney+.



A temporada 2 de Eu Sou Groot já estreou no Disney+, trazendo novamente um dos personagens mais adorados do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Agora, Baby Groot está explorando o universo a bordo das naves espaciais dos Guardiões da Galáxia, encontrando criaturas e ambientes novos e coloridos.







As inspirações e curiosidades por trás de Eu Sou Groot



Em entrevista ao The Official Disney Fan Club, Kirsten Lepore, a diretora, roteirista e produtora executiva de Eu Sou Groot, falou sobre o processo de criação da série e o desenvolvimento do protagonista.

"No primeiro episódio, ele sente o gostinho de ser pai, então está crescendo e aprendendo. Como acontece com todas as crianças, você ainda tem momentos em que elas agem como alguém pequeno e, depois, há momentos em que são mais sábias do que a idade delas”, afirmou a cineasta.

Lepore acrescentou que foi buscar inspiração em histórias da sua infância para criar a série protagonizada por Baby Groot. O episódio 4 da nova temporada, por exemplo, envolve um caminhão de sorvete e teve um significado especial para a diretora por remeter à fase da vida em que foi criança.









Como foram criadas as histórias de Eu Sou Groot



No início, Lepore e sua equipe apresentaram 30 ideias de histórias para que os executivos avaliassem e escolhessem cinco que virariam curtas-metragens da temporada 2.

Uma dessas ideias trazia Groot ganhando um nariz de verdade – Lepore achou que a história nunca seria aprovada, mas ela acabou sendo uma das escolhidas e deu origem ao episódio 2.

"Eles realmente me deixaram ter minhas ideias estranhas, o que foi muito bom, e eu me sinto muito apoiada nesse sentido", disse.









