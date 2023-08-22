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NOVIDADES DISNEY+

Disney 100: os 6 filmes clássicos do Pateta para se divertir com as crianças

22 de agosto de 2023
22 de agosto de 2023

Se tem o Pateta em um filme, você pode ter certeza: a diversão é garantida! 


Em 2023, a Disney completa 100 anos de história e uma ótima forma de celebrar é vendo os curtas-metragens clássicos de um dos personagens mais adoráveis, o Pateta!

A primeira vez que o Pateta apareceu foi em um curta de animação do Mickey Mouse, em 1932

Logo de cara, o que mais chamou a atenção no personagem foi a sua risada estridente, feita originalmente pelo ator e artista de circo norte-americano Pinto Colvig, de acordo com o The Official Disney Fan Club.


Os 6 filmes imperdíveis do Pateta no Disney+


O catálogo do Disney+ não é feito apenas de novos lançamentos – o serviço de streaming disponibiliza vários clássicos do século 20.

No caso do Pateta, vale a pena chamar as crianças e assistir aos seis filmes de animação citados abaixo (sendo cinco curtas-metragens e um longa-metragem).

  1. Pateta e Wilbur (1939): esse é o primeiro curta-metragem da Disney que tem o Pateta como protagonista. Na história, ele vai pescar com seu gafanhoto de estimação, Wilbur. Sem se dar conta do perigo de usar seu mascote como isca, Pateta precisa resgatá-lo de um sapo faminto.

  2. Como Nadar (1942): na tentativa de mostrar ao público como nadar, Pateta vê que as coisas inicialmente não saem como planejadas e o personagem enfrenta problemas no pequeno vestiário. No entanto, consegue mostrar técnicas de mergulho e natação


  1. A Arte de Pescar (1942): Pateta mostra como pescar, mas acaba se atrapalhando com a vara, com o peixe, com o barco… Ou seja, com tudo que você pode imaginar!



  1. Ginástica Patética (1949): depois da natação e da pescaria, chegou a vez da ginástica. No curta, Pateta tenta entrar em forma com a ajuda de pesos, barras e outros equipamentos. Mais uma vez, não dá muito certo e o resultado é uma série de trapalhadas divertidas



  1. Aquamania (1961): você acha que o Pateta desiste fácil de ensinar as coisas? Nesse curta-metragem, ele tenta mostrar para o seu filho a arte do esqui aquático, mas, acidentalmente, entra no meio de um campeonato.



  1. Pateta: O Filme (1995): o longa-metragem traz Pateta preocupado com o que seu filho Max tem aprontado na escola. O protagonista decide levá-lo para uma viagem como forma de se reaproximar dele e acaba vivendo uma grande aventura ao seu lado.

Divirta-se com o Pateta e outros personagens memoráveis no Disney+


Além do Pateta, você também encontra uma infinidade de personagens marcantes no Disney+. Mickey, Minnie, Pato Donald, Pluto e muitos outros te esperam para momentos inesquecíveis com toda a família!

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