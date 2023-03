Disney D23 Expo: estreias anunciadas da franquia Star Wars

A saga Star Wars terá novidades! A D23 Expo apresentou as novas produções que chegarão ao Disney+ entre o final de 2022 e 2023.

No segundo dia da Disney D23 Expo, neste sábado, dia 10 de setembro, o público recebeu anúncios de produções bem aguardadas pelos fãs da franquia Star Wars e que irão estrear com exclusividade no Disney+.

No espaço de eventos Anaheim Convention Center, na Califórnia, a LucasFilm compartilhou as prévias dos lançamentos de séries e curtas que chegarão ao streaming entre os próximos meses de 2022 e ao longo de 2023.

O painel do estúdio apresentou um novo trailer da série Andor, que estreia no Disney+ em breve, no dia 21 de setembro. Estrelada pelo ator Diego Luna como Cassian Andor, a produção se passa em um período repleto de perigos, intrigas e perseguições.







Confira o novo trailer de Andor | Uma Série Original de Star Wars.



As novidades da saga Star Wars



Uma produção que também promete muita emoção é Star Wars: Histórias dos Jedis . A trama trará uma viagem pelas vidas de dois diferentes Jedis: Ahsoka Tano e Conde Dooku, cada um tendo que fazer escolhas que definirão seus destinos.





Serão seis curtas-metragens originais que irão estrear com exclusividade no Disney+ dia 26 de outubro .





Para 2023, chegará a aguardada terceira temporada de The Mandalorian. A nova fase da série chega no próximo ano no Disney+ e pelo emocionante trailer apresentado no D23.



O evento contou com a presença das estrelas da série Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito e Emily Swallow. Na terceira temporada de The Mandalorian, o Mandaloriano e Grogu se reúnem e continuam sua jornada pela galáxia sem lei. Agora é ver as emoções que a temporada reserva!













A série animada Star Wars: The Bad Batch terá sua segunda temporada em 2023. Após meses desde os acontecimentos da primeira temporada, o Bad Batch continua em sua jornada navegando pelo Império após a queda da República.



Star Wars: The Bad Batch tem Brad Rau e Jennifer Corbett como produtores executivos. Rau também é o diretor supervisor e Corbett a roteirista principal. A nova temporada da série será lançada no Disney+ com um episódio duplo no dia 4 de janeiro de 2023.



Já Ahsoka é a nova série live-action da franquia Star Wars que chegará ao Disney+ estrelada por Rosario Dawson no papel título. O produtor executivo Jon Favreau se juntou a Dave Filoni no palco para falar sobre o projeto durante a Disney D23.



após a queda do Império, Ahsoka acompanha a ex-cavaleira Jedi prevista para 2023 e será exclusiva do Disney+.



Ambientadaacompanha a Ahsoka Tano em sua investigação de uma ameaça emergente em uma galáxia vulnerável. A nova série estáe será

Outra novidade da franquia é a série Star Wars: Skeleton Crew, dos criadores Jon Watts e Christopher Ford e que chegará em breve ao Disney+. Skeleton Crew conta a história de quatro crianças que se encontram perdidas na vastidão da galáxia tentando encontrar o caminho de casa.