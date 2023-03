Disney D23 Expo: estreias anunciadas pela Disney e Pixar

Os estúdios apresentaram as estrelas e as novas produções que chegarão ao cinema e ao Disney+ entre o final de 2022 e 2024.

O início da Disney D23 Expo, na sexta-feira, dia 09 de setembro, veio com anúncios bem variados. No Hall do Anaheim Convention Center, na Califórnia, os painéis Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios compartilharam prévias dos próximos filmes e lançamentos no Disney+.

Mufasa: The Lion King, o live-action A Pequena Sereia, Abracadabra 2, Divertida Mente 2 e Desencantada foram alguns dos anúncios que fizeram vibrar os fãs presentes no local.







As estreias live-action da Disney





Sean Bailey, presidente da Walt Disney Studios Motion Picture Production, anunciou três títulos para o streaming. Em um um vídeo, as protagonistas de Abracadabra 2 (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy) apresentaram seu novo filme , que estreia no Disney+ no dia 30 de setembro.

Em seguida, Sean Bailey recebeu o elenco de Desencantada (Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays) no palco para apresentar o primeiro trailer da nova produção, continuação do longa Encantada (2007), que chegará ao Disney+ em 18 de novembro.

Já Peter Pan & Wendy foca nos personagens icônicos de uma maneira totalmente nova. Alexander Molony (Peter Pan) e Ever Anderson (Wendy) vão ser os protagonistas, e Jude Law vai interpretar o Capitão Gancho.

O novo filme segue a história de Wendy enquanto ela se junta a Peter em uma jornada mágica para a Terra do Nunca e revela a história por trás de sua rivalidade com um dos vilões mais memoráveis ​​da Disney. A produção, dirigida por David Lowery, estreia no Disney+ em 2023.







Mas isso não é tudo, porque Bailey anunciou quatro produções que chegarão ao cinema em 2023 e 2024:

Mansão Mal-Assombrada: Inspirada na clássica atração dos parques temáticos Disney, esta história gira em torno de uma mulher e seu filho que recrutam uma gangue de supostos especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais. A atriz Jamie Lee Curtis interpreta Madame Leota no filme que será lançado em 2023.

A Pequena Sereia: Halle Bailey será Ariel, Melissa McCarthy irá assumir o papel da vilã Úrsula e Javier Bardem será Rei Tritão. O filme chegará às telonas em 2023.



Mufasa: The Lion King (título em português a confirmar): Será uma prequela de O Rei Leão e será lançado em 2024. Narrado em flashbacks, Rafiki, Timão e Pumba contarão a história de Mufasa a um filhote de leão.

Branca de Neve: Será um filme live-action sobre o conto clássico, estrelado por Rachel Zegler (como Branca de Neve) e a atriz Gal Gadot será a Rainha Má. Sua estreia será em 2024.





Os anúncios da Pixar para 2023 e 2024





Pete Docter, Diretor de Criação da Pixar Animation Studios, compartilhou a lista dos próximos lançamentos do estúdio de animação.







Elementos: um novo filme original que será lançado nos cinemas em 15 de junho de 2023. Será uma história de imigrantes que perseguem seus sonhos em belos bairros onde a língua e as diferentes culturas se unem.

Win or Lose: Será a primeira série de longo formato da Pixar e contará a história dos Pickles, um time de softball do ensino médio, na semana anterior ao jogo do campeonato. Vai ao ar no Disney+ em 2023.

Elio: O filme conta a história do pequeno sonhador de 11 anos, o menino Elio, um garoto artístico e criativo que adora ficar em casa e tem muita dificuldade em se encaixar. Enquanto isso, sua mãe Olga, que está executando um projeto militar ultra-secreto, está trabalhando para decodificar uma estranha mensagem do espaço sideral. Mas é Elio quem faz contato, é transportado para o espaço e mais tarde é confundido com um embaixador da Terra. A estreia do filme será em 2024.

Divertida Mente 2: Docter anunciou que a sequência do filme de 2015 (vencedor de um Oscar® e um Globo de Ouro®) está programada para ser lançada em 2024.





As estreias de Walt Disney Animation Studios para 2022, 2023 e 2024





Jennifer Lee, diretora criativa do Walt Disney Animation Studios, anunciou os planos do estúdio para a celebração do 100º aniversário.







Zootopia+: A nova série de curtas retorna à agitada metrópole animal, mergulhando na vida de alguns dos habitantes mais intrigantes do filme. Estreia no Disney+ em 9 de novembro.

Iwájú: Será uma nova série original de longa duração, ambientada em Lagos, Nigéria. É uma história de amadurecimento com Tola, uma jovem herdeira da próspera ilha, e sua melhor amiga Kole, uma mulher autodidata e experiente em tecnologia, e seu amado filho que vive no continente. Chegará ao Disney+ em 2023.

Mundo Estranho: será o próximo longa-metragem do estúdio. O filme é sobre uma família incrível que deve superar suas diferenças para salvar um mundo estranho cheio de perigos e surpresas. Seu lançamento nos cinemas será em 24 de novembro de 2022.

Wish: é o filme que será lançado em 2023, durante o centenário do estúdio. Situado em Rosas, o reino dos desejos, contará a história de Asha, uma garota otimista de 17 anos com uma inteligência afiada que cuida incessantemente de sua comunidade.