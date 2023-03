Disney D23 Expo: veja todas as estreias da Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e 20th para 2022, 2023 e 2024

Confira, uma a uma, todas as novidades que foram anunciadas durante os três dias da Disney D23 Expo.



A semana começa com grandes novidades após a Disney Expo D23, ocorrida no último final de semana. Vários anúncios e novidades foram confirmadas pela The Walt Disney Company para suas marcas: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e 20th Century Studios.

Para quem não acompanhou tudo, confira a seguir, um por um, quais foram os lançamentos apresentados no evento:





Lançamentos em live-action da Disney





Os presidentes da The Walt Disney Studios se uniram para guiar os fãs por uma vasta programação de lançamentos para streaming e cinema . O evento incluiu os seguintes destaques dentre as novidades em live-action da Disney. Confira abaixo:











Abracadabra 2

A sequência do clássico dos anos 1990 marca o retorno das atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy como as Irmãs Sanderson. O filme estreia exclusivamente no Disney+ em 30 de setembro.



Desencantada

Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown e Jayma May protagonizam esta sequência musical. Desencantada estreia no Disney+ em 18 de novembro.



A Pequena Sereia

A versão em live-action do famoso conto é protagonizada por Halle Bailey como a sonhadora Ariel. O longa-metragem também traz Melissa McCarthy como Úrsula e Javier Bardem como Tritão. A Pequena Sereia chega às telonas em maio de 2023.



Peter Pan & Wendy

O novo filme mergulha fundo na história de Wendy, que se junta ao menino que recusa a crescer em uma jornada mágica para a Terra do Nunca. A releitura da clássica animação de 1953 estará disponível no Disney+ em 2023.



Mansão Mal-Assombrada

Inspirado na famosa atração do parque temático, o filme é sobre uma mulher e seu filho que reúnem uma equipe de chamados especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais. O longa tem Jamie Lee Curtis em seu elenco e estreia em 2023.



Mufasa: The Lion King

Dirigido por Barry Jenkins, o live-action será uma prequela de O Rei Leão. Contado em flashbacks, Rafiki, Timão e Pumba narram a história de Mufasa para um jovem filhote leão. O longa será lançado somente em 2024.



Branca De Neve

Rachel Ziegler (de Amor, Sublime Amor) será a personagem principal nesta releitura em live-action da clássica história infantil. Gal Gadot será a madrasta de Branca de Neve neste longa que estreia em 2024.



Novas produções da Pixar Animations





Pete Docter, diretor de criação da Pixar Animation Studios, também participou da D23, e antecipou várias coisas para o público.

“Acreditamos que contar histórias é fundamental para quem somos como pessoas. Elas realmente nos definem. E acreditamos no poder da animação para capturar e refletir as histórias de nossas próprias vidas”, declarou Docter. Os lançamentos anunciados no evento foram:

Elementos: o longa se passa em uma cidade onde os residentes de fogo, água, terra e ar vivem juntos. Com um estilo totalmente novo e original, o filme será lançado em 15 de junho de 2023.

Win or Lose: a primeira série de longo formato da Pixar acompanha Pickles, um time misto de softball do ensino médio, na semana que antecede o jogo do campeonato. Win or Lose estreia no Disney+ no segundo semestre de 2023.

Elio: Conheça a história do sonhador garoto de 11 anos chamado Elio. Artístico, criativo, introspectivo, ele acha bem difícil encontrar o seu lugar no mundo. A produção será lançada em 2024.

E vale conferir ainda:







Divertida Mente 2



A sequência da animação vencedora do Oscar® e do Globo de Ouro® de 2015 trará uma nova aventura dentro da cabeça da agora adolescente Riley – que pode ou não estar sentindo todos os tipos de emoções. Divertida Mente 2 tem lançamento previsto para 2024.





Futuros lançamentos da Walt Disney Animation Studios





Jennifer Lee, a diretora criativa do Walt Disney Animation Studios, deu alguns detalhes sobre os planos do estúdio para a celebração do seu aniversário de 100 anos. Veja abaixo o que vem por aí:







Zootopia+





A nova série em curto formato leva o público de volta à acelerada metrópole de mamíferos, mergulhando mais fundo na vida de alguns dos moradores mais intrigantes do longa-metragem vencedor do Oscar®. A produção será lançada no Disney+ dia 9 de novembro.

- Mundo Estranho: o filme traz uma incrível família que deve superar suas diferenças para salvar um mundo estranho cheio de perigos e surpresas. A produção estreia nos cinemas em 24 de novembro.

- Iwájú: a nova série original de longo formato é criada em colaboração com a Kugali, uma empresa pan-africana de entretenimento em quadrinhos. A trama apresenta Tola, uma jovem herdeira da rica ilha, e seu melhor amigo Kole, um autodidata especialista em tecnologia. A obra chega ao Disney+ em 2023.

- Wish: com lançamento previsto para o segundo semestre de 2023, o épico musical de animação é inspirado no legado de filmes do estúdio e faz a pergunta: “Como surgiu a estrela para qual tantos personagens fazem seus desejos?”.





Os anúncios do universo Star Wars na D23 Expo





O evento para fãs da Disney teve um momento dedicado ao universo criado por George Lucas em Star Wars.

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, guiou o público pela futura programação. “Como vocês podem ver, há uma quantidade enorme de novas histórias emocionantes de Star Wars vindo da Lucasfilm”, adiantou.

Veja a seguir as novas aventuras que vão se passar nas galáxias muito, muito distantes:







Andor

Misturando ação, aventura e suspense filmados em um cenário cinematográfico, Andoré um thriller de espionagem de 12 episódios que apresenta um dos personagens centrais de Rogue One: Uma História Star Wars. Os primeiros três episódios da primeira temporada estreiam exclusivamente no Disney+ em 21 de setembro.



Star Wars: Histórias Dos Jedi

Viaje pelas vidas de dois diferentes Jedi: Ahsoka Tano e Conde Dooku. Cada um será posto à prova ao fazer escolhas que definirão seus destinos. Os seis curtas animados com parábolas construídas em torno de Jedi da era prequela serão lançados em 26 de outubro no Disney+.







Star Wars: The Bad Batch

A nova temporada da série de animação traz o Bad Batch em sua jornada navegando pelo Império após a queda da República. A série será lançada no Disney+ com a estreia de um episódio duplo no dia 4 de janeiro de 2023.



Star Wars: Skeleton Crew



Skeleton Crew conta a história de quatro crianças que se encontram perdidas na vastidão da galáxia tentando encontrar o caminho de casa. Com Jude Law no elenco, a produção chega em breve ao Disney+.

Ahsoka

Com Rosario Dawson no papel-título, a obra acompanha a ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano em sua investigação de uma ameaça emergente em uma galáxia vulnerável. A nova série em live-action está prevista para 2023 e será exclusiva do Disney+.



The Mandalorian

Na temporada 3 de The Mandalorian, Mando e Grogu se reúnem e continuam sua jornada pela galáxia sem lei. Os novos episódios tem lançamento programado para 2023, exclusivamente no Disney+.





Ainda tem mais lançamentos da Lucasfilm

Para além de todos os novos títulos derivados de Star Wars, a Lucasfilm também anunciou outras novidades futuras.







Lançamento de Willow

A nova série live-action com Warwick Davis de volta ao papel-título. Ambientada em um mundo mágico onde duendes, feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas florescem, Willow é uma fantasia épica contada com uma sensibilidade moderna.

Com muito humor, Willow será lançada no Disney+ em 30 de novembro.



Indiana Jones 5

O quinto filme da franquia Indiana Jones fechou a lista de anúncios. Harrison Ford volta a interpretar seu icônico papel ao lado da vencedora do Emmy® Phoebe Waller-Bridge.

“Os filmes de Indiana Jones são sobre fantasia e mistério, mas também sobre o coração”, declarou o ator. “Estou muito, muito feliz por termos uma história realmente humana para contar, assim como um filme que vai deixar a todos pasmados”.

O longa estreia nos cinemas em 29 de junho de 2023.





Avatar: O Caminho da Água é o destaque da 20th Century Studios





Vencedor do Oscar®, James Cameron participou virtualmente da Disney D23 Expo . O diretor e produtor está atualmente na Nova Zelândia , onde ainda trabalha intensamente para preparar o lançamento de Avatar: O Caminho Da Água .



A sequência do fenômeno Avatartraz Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) e Stephen Lang (Coronel Miles Quaritch) em seu elenco.

Ambientado mais de uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água apresenta a história da família Sully e os perigos que os esperam.

A produção mostra os esforços que todos fazem para se manterem seguros em meio às batalhas e tragédias que enfrentam para sobreviver. O longa estreia nos cinemas em 15 de dezembro.





Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Ironheart e mais novidades da Marvel





Os fãs das histórias de super-heróis ficaram em êxtase com a grande quantidade de anúncios daMarvel Studios. Do fim da Fase 4 com a estreia de Pantera Negra: Wakanda para Sempre à novas séries, o calendário de estreias da Marvel segue até 2024.



Confira a seguir:



Lobisomem na Noite



Descrita por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, como “divertida e assustadora”, o especial conta com nomes como Gael García Bernal e Laura Donnelly no elenco e será lançado diretamente no Disney+ em 7 de outubro.







Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Encerrando a Fase 4 da Marvel vem o longa Pantera Negra: Wakanda para Sempre. No longa, wakandanos lutam para proteger sua nação após a morte do rei T’Challa.

O elenco é composto por Angela Bassett (Rainha Ramonda), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M’Baku), Tenoch Huerta (Namor), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Dominique Thorne (Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora), Alex Livinalli (Attuma) e Martin Freeman (Everett Ross).

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega aos cinemas em 10 de novembro.





Ironheart

Ironheart se passa após os eventos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Dominique Thorne volta a viver Riri Williams, uma jovem inventora determinada a deixar sua marca no mundo.

A nova série está prevista para chegar em 2023 ao Disney+.





Invasão Secreta e Armor Wars confirmadas

A série Invasão Secreta trará Don Cheadle como Coronel James Rhodes. O elenco tem, ainda, Cobie Smulders como Maria Hill, Samuel L. Jackson como Nick Fury, e Ben Mendelsohn como o Skrull Talos – além de Olivia Colman, Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir.

Na ocasião, também foi confirmada a produção de Armor Wars, outro projeto do Disney+ com Don Cheadle.

Invasão Secreta será lançada em 2023 exclusivamente no Disney+.







Loki, temporada 2

A trama começa logo após o chocante final da primeira temporada, quando Loki se vê em uma batalha pela alma da Autoridade de Variância Temporal.

Tom Hiddleston e Owen Wilson retornam para os novos episódios da série. A segunda temporada de Loki será lançada no Disney+ em 2023.



Eco

Alaqua Cox, Vincent D’Onofrio, Devery Jacobs, Graham Greene, Cody Lightning e Chaske Spencer estão na série Eco.

A obra acompanha Maya Lopez (Cox) na futura série, que chegará em breve ao Disney+.



Daredevil: Born Again

A série Daredevil: Born Again terá 18 episódios na nova temporada. A obra começará a ser produzida em 2023 e contará com os atores Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.





O início da Fase 5 da Marvel

O longa Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania marca o início da Fase 5 da Marvel. O longa trará a jornada de Scott Lang e Hope Van Dyne, junto aos pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer); e à filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), para explorar o Reino Quântico.

A produção chega aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023 e se conecta a Vingadores: A Dinastia Kang.







Um novo Capitão América

Sam Wilson éo novo dono do escudo do super-herói em Capitão América: New World Order. Olonga marca a volta de Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitão América), Danny Ramirez (Joaquin Torres) e Carl Lumbly (Isaiah Bradley).

Capitão América: New World Order chega aos cinemas em 3 de maio de 2024.



Quarteto Fantástico

Durante a D23, Kevin Feige anunciou que Matt Shakman, diretor de todos os episódios de WandaVision (2021), será o diretor do Quarteto Fantástico. O filme sobre os quatro super-heróis estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 8 de novembro de 2024 (data no Brasil a confirmar).



Thunderbolts

Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), David Harbour (Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Ghost), Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes/O Soldado Invernal) e Wyatt Russell (John Walker/Agente Americano) fazem parte do elenco de Thunderbolts.

A produção chega aos cinemas dos Estados Unidos em 26 de julho de 2024 (data no Brasil a confirmar).



As Marvels encerra anúncios da Marvel na D23 Expo

Com um elenco formado por Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Brie Larson (Carol Danvers/Capitã Marvel), As Marvels foi o último anúncio do evento.

Dirigido por Nia DaCosta, o novo filme estreia nos cinemasdos Estados Unidos em 28 de julho de 2023 (data no Brasil a confirmar).





Novidades da Disney Branded Television na D23





Englobando os conteúdos do Disney+, Disney Channel e Disney Junior, o painel da Disney Branded Television foi repleto de grandes novidades.

Os anúncios foram feitos por Ayo Davis, apresidente da Disney Branded Television.

- Prom Pact - A produção estrelada por Elizabeth Lee como Mandy, Milo Manheim como Ben e Blake Draper como Graham será lançada em breve, diretamente no Disney+.

- Under Wraps: Uma Múmia no Halloween 2 – O especial estreia no dia 25 de setembro no Disney Channel e em 30 de setembro no Disney+.







Big Shot: Treinador de Elite

A temporada 2 da divertida série esportiva protagonizada por John Stamos estreia dia 12 de outubro no Disney+.

- Meu Papai (Ainda) é Noel–Acompanhe a busca por um novo Papai Noel a partir do dia 16 de novembro no Disney+. O lançamento da série contará com a estreia de um episódio duplo.



A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

A série original Disney+ é uma expansão da franquia A Lenda do Tesouro Perdido, contada do ponto de vista da jovem heroína, Jess (Lisette Olivera). Seus dois primeiros episódios estreiam dia 14 de dezembro no Disney+.

- Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur – Baseada nos quadrinhos de sucesso da Marvel, estreia em 10 de fevereiro no Disney Channel e, logo em seguida, será lançada no Disney+.







Família Radical: Maior e Melhor

A temporada 2 da série de animação retoma a história de Penny Radical e sua frenética família. Os episódios estreiam em fevereiro de 2023 no Disney+.

- American Born Chinese – A obra é baseada na graphic novel de mesmo nome, escrita por Gene Luen Yang, e estreia em 2023 no Disney+.

- The Muppets Mayhem – A série de comédia acompanha a The Electric Mayhem Band em uma épica jornada repleta de música para gravar seu primeiro álbum de estúdio. Estreia em 2023 no Disney+.



Aventuras dos Jovens Jedi

Confira ainda as aventuras de um grupo de jovens jedi que estreiam em 2023 no Disney Junior e no Disney+.



Especiais de Festas da Disney

Além de todas essas estreias, ainda foram anunciados três novos especiais de festas para o Disney+. Uma delas é Best in Snow, uma competição de inverno repleta de ação, apresentada por Titus Burgess.

A música fica por conta do Pentatonix: Around the World for the Holidays, que acompanha o famoso grupo à capela em seu processo para encontrar inspiração para seu álbum anual de festas.

Por fim, tem a estreia de The Hip Hop Nutcracker, uma moderna releitura do clássico de final de ano que une os mundos do hip-hop e da música clássica para dar um novo toque a uma adorada história.



Mais novidades no Disney+

Ayo Davis aproveitou a D23 Expo para destacar duas produções que acabaram de estrear no Disney+. Uma delas é Crescendo, série documental híbrida criada por Brie Larson (a Capitã Marvel).

A obra inovadora explora os desafios, triunfos e complexidades da adolescência através de dez histórias incríveis sobre o amadurecimento. Confira a lista abaixo:







Zombies 3

O terceiro filme da franquia Zombies, também já está no serviço de streaming. A trama toma um rumo interestelar quando alienígenas pousam, de repente, em Seabrook, cidade onde monstros e humanos convivem em perfeita harmonia.

Isso sem mencionar a temporada 3 de High School Musical: A Série: O Musical, cujo episódio final estreia em 14 de setembro no Disney+.

Por fim, a temporada 2 de Doogie Kamealoha: Doutora Precoce estreia em breve no Disney+.





#Disney #DisneyPlus #D23Expo