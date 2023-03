Walt Disney World Resort presenteia brasileiros com novo integrante da Frota Mais Mágica do Mundo

Companhia apresentou avião exclusivo inspirado no personagem Pateta em evento em Campinas (SP) e reuniu pela primeira vez as aeronaves inspiradas em Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald e Margarida.

A Frota Mais Mágica do Mundo se reuniu pela primeira vez para dar as boas-vindas a seu mais novo integrante, a aeronave inspirada no personagem Pateta, e celebrar um dos públicos mais fiéis do Walt Disney World Resort: os brasileiros.

Os quatro aviões que compõem a frota – "Mickey Mouse nas Nuvens", "Minnie Mouse nas Nuvens", "Pato Donald nas Nuvens" e "Margarida nas Nuvens" – estiveram juntos pela primeira vez em evento realizado em fevereiro, na cidade de Campinas (SP), pela Azul Linhas Aéreas e o Walt Disney World Resort.

Os convidados presentes puderam ver de pertinho os quatro modelos de aviões inspirados pelos famosos e queridos personagens Disney, que já voam – há mais de um ano – em várias rotas domésticas de mais de 50 aeroportos por todo o Brasil.

“É muito emocionante poder ver os quatro aviões juntos hoje. Eles são tão especiais para nós e para os viajantes brasileiros, um público que ama muito a Disney”, disse Javier Moreno, vice-presidente Sênior da Disney Destinations Sales Solutions. “E tudo ficou ainda mais especial porque pudemos anunciar a produção do novo avião – agora do Pateta”.







Novo avião inspirado no Pateta



Durante a celebração, o mais novo membro da Frota Mais Mágica foi revelado: Pateta nas Nuvens, uma aeronave dedicada exclusivamente ao personagem mais atrapalhado da turma do Mickey Mouse.

A aeronave já começou a ser produzida e fará voos em breve. A projeção é que até o final de 2023, “Pateta nas Nuvens” já se junte aos outros aviões da Frota Mais Mágica do Mundo.

“O novo modelo atenderá aos pedidos de nossos clientes e fãs da Disney no Brasil por um avião inspirado no Pateta nas redes sociais da Azul”, disse o CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson.







A importância dos brasileiros



“Nós fizemos essa colaboração porque sabemos que o público brasileiro tem um carinho especial pelos parques temáticos do Walt Disney World. Está entre um dos destinos favoritos deles então queríamos mostrar que, após a pandemia, é hora de retornar a esse lugar mágico”, explicou o vice-presidente de Marketing Internacional e Vendas da Disney Destinations, Jeff van Langeveld.

Segundo Langeveld, o Brasil é o país com mais turistas visitando o Walt Disney World Resort na América Latina. “É uma afinidade muito grande, um encantamento muito grande entre brasileiros e Disney. A ideia é mostrar que reconhecemos isso e estamos de braços abertos para recebê-los”, acrescentou ele.

John Rodgerson explicou também que os aviões circulam apenas dentro do território nacional justamente para fazerem o papel de “embaixadores”. “Eles estão circulando para lembrar as pessoas de que os parques da Disney estão à espera deles. Servem como um convite a descobrir e redescobrir esses lugares”, disse.







O Encontro Mágico



O evento realizado em Campinas trouxe toda a magia da Disney para o lugar. Já na entrada, era possível caminhar por um corredor repleto de nuvens em formato de Mickey Mouse, levando os convidados às alturas enquanto se aproximavam das quatro aeronaves.

Estacionados ao longo do espaço, era possível observar todos os detalhes dos aviões enquanto os convidados participavam de um almoço e se preparavam para ouvir as novidades da frota. Eles ainda receberam as famosas orelhinhas da Minnie Mouse, presentes especiais do aniversário de 50 anos do Walt Disney World.









Convidados especiais

Quando foi hora de se dirigir ao palco para receberem as boas-vindas, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald e Margarida apareceram para agradecer a presença daqueles que compareceram ao evento.

Acompanhados de Rodgerson e Moreno, os personagens avisaram que alguns dos espetáculos noturnos mais requisitados pelo público brasileiro, o “Epcot Forever” e o “Happy Ever After”, estarão de volta aos parques como forma de encerrar as comemorações de 50 anos do Walt Disney World, que duram até dia 31 de março.

Em seguida, uma surpresa: a cantora Sandy e seu marido, o músico Lucas Lima, apareceram para entregar uma performance de When You Wish Upon a Star, clássico tema da Disney. Emocionando a todos, a cantora disse: "É uma felicidade estar aqui representando duas marcas em que acredito muito”.







Maravilhados, os convidados foram surpreendidos pela chegada do Pateta que, “indignado”, perguntou onde estava seu avião. Foi nesse momento que Rodgerson e Moreno revelaram para todos, em primeira mão, o design da nova aeronave inspirada no personagem, arrancando aplausos entusiasmados da plateia.

Por fim, todos foram convidados a conhecer por dentro cada um dos quatro aviões da Frota Mais Mágica do Mundo, com direito a carimbos em um passaporte personalizado comprovando que visitaram todas as aeronaves.









Além de decoradas por fora com a imagem dos personagens, cada aeronave é personalizada também por dentro, com bagageiros acima dos assentos com os personagens e objetos específicos de cada um.



Por fim, foi possível tirar fotos com Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald e Pateta. Uma das convidadas, Natalia Fedro, disse estar maravilhada com o evento. “A Disney é um lugar muito especial para mim, que recebe a todos, de crianças a adultos. Estar aqui é relembrar o porquê sempre vale a pena visitar o Walt Disney World”.