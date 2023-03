Disney e Pixar | Lightyear - As diferenças com Toy Story

Já disponível no Disney+, Lightyear continua conquistando o público, remetendo ao clássico filme infantil.

Lightyear já está disponível no Disney+, para alegria dos fãs do patrulheiro espacial. E, embora tenha alguns pontos de conexão com Toy Story, esta é uma nova história com diferentes personagens e universos.

Portanto, antes de assistir ao longa de animação, que tal dar uma conferida no texto a seguir para compreender quais são as diferenças entre as duas produções?

Toy Story e Lightyear são histórias totalmente diferentes



No início da criação de Lightyear, o diretor Angus MacLane e sua equipe usaram como guia o conceito de que este seria o filme que Andy viu. E que o levou a desejar o brinquedo de Buzz – apresentado ao mundo no primeiro filme da franquia Toy Story.

Segundo MacLane, “Lightyear é aquele filme que Andy e seus amigos viram. E provavelmente quase todo mundo no mundo. Eu queria fazer algo que honrasse esses filmes de grande orçamento", disse ele no documentário Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear, disponível no Disney+.

Mudança de protagonista em Lightyear



Como dito anteriormente, é a história de Lightyear, o personagem tão amado por Andy e que inspirou o icônico brinquedo de Toy Story que todos conhecem.

Por causa disso, nem o xerife Woody nem mesmo Andy aparecem aqui. A história investiga as origens de Buzz e sua essência como patrulheiro espacial.

O resultado é uma história que combina elementos de ficção-científica, ação e aventura, e mostra todas as características que fazem de Lightyear um verdadeiro herói, tão adorável quanto admirável.

Lightyear: novos personagens

Nesta história, Buzz viaja pelo espaço junto com personagens nunca antes vistos. Em Lightyear, Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel formam uma equipe excêntrica e atrapalhada, impossível não amar.

Por fim, o gato-robô Sox é, sem dúvida, o membro que completa o melhor time do planeta T'Kani Prime.

Buzz, um herói real

Os realizadores trabalharam para dar ao personagem um visual longe do aspecto de brinquedo e mais próximo de um herói real.

E, ao mesmo tempo, trabalhavam em uma coleção de trajes espaciais que evoluem em sintonia com a progressão do personagem e suas aventuras dentro da história.

O resultado? Um desfile requintado na tela – que inclui o visual “100% Buzz” que todos adoram – junto com novas roupas, inspiradas em equipamentos reais de astronautas da NASA.

A voz original é feita por Chris Evans

Em Lightyear, a voz original em inglês de Buzz não foi interpretada por Tim Allen, como nas diferentes produções de Toy Story. O papel ficou a cargo de Chris Evans, ator que interpreta o Capitão América nos filmes da Marvel.

Já no Brasil, o personagem também não recebeu a característica voz de Guilherme Briggs. A dublagem do patrulheiro foi realizada pelo ator e apresentador Marcos Mion.