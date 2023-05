Disney Entre Laços: o que acontece com Marco na temporada 2 da série?

A série original faz sucesso no Disney+ ao misturar aventura, viagens no tema e muita música!



A temporada 2 de Disney Entre Laços estreia muito em breve no Disney+. A partir do dia 24 de maio, essa trama musical com viagens no tempo ganha novos episódios no serviço de assinatura.

Os atores Carolina Domenech (Allegra), José Giménez Zapiola “El Purre” (Marco), Kevsho (Félix), Elena Roger (Coco) e Clara Alonso (Caterina) retornam para mais aventuras e, claro, muitas canções!

Na temporada 1, o público acompanhou a história de Allegra, uma jovem que encontra uma pulseira mágica que muda sua vida e a de sua família para sempre. Isso porque o artigo lhe dá a capacidade de viajar pelo tempo.

Em sua jornada, porém, a menina descobre que não é a única viajante temporal e que há mais pessoas conectadas com a pulseira. E uma delas é Marco.









Como será a história de Marco na temporada 2 de Entre Laços?



Na temporada anterior de Disney Entre Laços, Allegra começa a se aproximar bastante de Marco. Nos novos episódios, o jovem viaja no tempo – chegando ao ano de 2021 – graças à pulseira.

Marco fica completamente fascinado com o novo mundo que se abre diante dos seus olhos e tenta, de todas as formas, ficar com Allegra nessa época.

No entanto, ele também tem uma missão a cumprir: descobrir porque a pulseira o levou justamente até aquele ano e o que ele precisa resolver em 2021. No processo, Marco descobre um perigo desconhecido que o misterioso bracelete guarda.









Confira a estreia da temporada 2 de Disney Entre Laços no Disney+



Embarque nessa jornada na nova temporada de Disney Entre Laços. Os novos capítulos da história de Allegra, Marco e companhia estreiam dia 24 de maio, somente no Disney+!

Enquanto o grande dia não chega, curta mais tramas que falam sobre amizade, amor e muita música em produções como Tá Tudo Certo (2023), uma verdadeira fanfic com grandes artistas da nova MPB como Ana Caetano, Pedro Calais, Vitão e grande elenco!