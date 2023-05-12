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Disney Entre Laços: relembre os 5 momentos-chave da série antes de ver a temporada 2

13 de maio de 2023
13 de maio de 2023

Prepare-se para saber como continua a história de Allegra e Marco na temporada 2 de Disney Entre Laços. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A temporada 2 de Disney Entre Laços está prestes a estrear no Disney+. A partir de 24 de maio, você irá descobrir a continuação dessa história de sonhos, questões familiares, viagens no tempo e muita música.

Na 1ª temporada, Allegra (Carolina Domenech) sonha em fazer parte da companhia de teatro musical Eleven O'Clock e se tornar a estrela da peça que tornou sua avó famosa, anos atrás. 

Após encontrar uma misteriosa pulseira, a jovem consegue viajar no tempo para resolver conflitos familiares e realizar seus sonhos.

Relembre cinco momentos-chave do início da série que marcaram o desenvolvimento dessa fascinante história. Será que você se lembra de algum deles? Confira!



'Entre Laços' | Trailer Oficial | Temporada 2 | Disney+


Cinco momentos épicos da temporada 1 de Disney Entre Laços


1. Allegra participa de uma audição escondida da sua mãe: Allegra vai a uma audição do grupo de teatro em que deve mostrar todos os seus talentos artísticos. No entanto, sua mãe, Caterina (Clara Alonso), aparece no meio da apresentação e a obriga a voltar para casa sem realizar o seu sonho.

2. Allegra encontra uma misteriosa pulseira: Allegra está triste em seu quarto, pensando na forte discussão que teve com sua mãe por ter mentido para ela e no intrigante segredo que sua família guarda. Em um momento, uma luz verde ilumina seus olhos: dentro de uma parede, ela encontra um estranho baú contendo uma pulseira. O que poderia ser?


Entrelazados


3. Allegra viaja no tempo: Ao colocar a pulseira que encontrou em sua casa, Allegra volta para 1994. Nesse ano, Caterina tinha a sua idade e deu seus primeiros passos na companhia Eleven O'Clock enquanto vivia à sombra de Cocó (Elena Roger), a avó de Allegra, que estava no auge de sua carreira artística.

4. A famosa performance de Allegra e Marco (José Giménez Zapiola): Esse é um momento inesquecível! Marco e Allegra cantam a famosa canção de rock "Seguir Viviendo Sin tu Amor", do músico argentino Luis Alberto Spinetta. A música é acompanhada por imagens de momentos engraçados que os dois jovens viveram juntos depois de se conhecerem.

5. O momento em que Allegra salva Caterina: Greta (Paula Morales) armou para que a Caterina do passado sofresse um acidente fatal no palco. Ela é capaz de tudo para assumir o papel. No entanto, Allegra consegue salvar a personagem de uma queda que poderia ter lhe custado a carreira. No fim, Caterina é escalada para o papel principal da peça!


Entrelazados


Não perca a temporada 2 de Disney Entre Laços no Disney+


Está chegando a hora de descobrir os desdobramentos dessa história fascinante!

Na nova temporada de Disney Entre Laços, Marco viaja no tempo graças à pulseira e vai da década de 1990 ao ano de 2021. Não perca em 24 de maio no Disney+!

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