Disney Magic Run: os 5 filmes que vão te inspirar para a corrida

Estes cinco títulos têm, em comum, a temática esportiva e o fato de passarem lições valiosas para quem vai participar da Disney Magic Run.

No dia 29 de outubro, a magia da Disney vai tomar conta de São Paulo! A capital paulista recebe a Disney Magic Run, a corrida com atividades inspiradas nas clássicas histórias amadas por crianças e adultos, em um ambiente repleto de esporte, saúde e diversão.

Além de descansar bem e se alimentar adequadamente na véspera da corrida, você também pode se preparar de uma outra forma: assistindo a filmes que vão te inspirar!

O Disney+ traz muitos títulos com temática esportiva que tocam em pontos essenciais como superação, acreditar em si mesmo, espírito de equipe e ensinam a não desistir.

Confira cinco deles:

1. Mickey e Bafo disputam corrida e outros esportes em As Olimpíadas do Mickey





As Olimpíadas do Mickey é um divertido curta-metragem em preto e branco de 1932 que traz a disputa entre Mickey Mouse e Bafo.

Os dois competem em uma série de esportes, como corrida, remo, salto com vara e ciclismo. Na torcida, estão Minnie, Horácio e outros personagens. Bafo tenta trapacear e fica a dúvida: será que ele vai ganhar do Mickey?







2. A Tartaruga e a Lebre ensina que a humildade é essencial em uma corrida





Mais um curta-metragem clássico que tem tudo a ver com a Disney Magic Run e que conta a história de uma corrida épica!

Em A Tartaruga e a Lebre (1932), a rápida Lebre lidera, mas para no meio e fica se exibindo na frente de todos, como se já tivesse vencido a disputa.

A Tartaruga, no seu ritmo lento, mas com muito foco e persistência, consegue ultrapassar a adversária e vence!







3. Mark Wahlberg brilha em Invencível, filme emocionante sobre sonhos e esporte





Invencível (2005) traz a inspiradora história real de um fã de futebol americano que faz de tudo para viver o maior de todos os seus sonhos: jogar profissionalmente pelo seu time do coração!

Por conta de vários contratempos, o azarado barman Vince Papale (Mark Wahlberg) se contentava em assistir aos jogos da arquibancada, mas, com um pouco de sorte e muito trabalho duro, o novato mais velho está prestes a se tornar uma lenda no esporte.









4. Junte-se a um time talentoso de corredores em McFarland dos EUA





Um grupo de corredores novatos se esforça para montar uma equipe de cross-country (uma modalidade de corrida) sob a liderança do treinador Jim White (Kevin Costner).

Todos têm muito a aprender, mas quando o treinador percebe a habilidade excepcional dos rapazes para correr, as coisas começam a mudar de nível.

Em McFarland dos EUA (2015), você verá que não é apenas o talento que torna as pessoas vencedoras – a vitória também depende de comprometimento, união e ética.









5. Free Solo mostra que não há desafio impossível de ser superado





Um retrato impressionante, íntimo e inabalável do escalador Alex Honnold enquanto ele se prepara para realizar o desafio de sua vida: escalar sem cordas a face da rocha mais famosa do mundo – El Capitan, com 975 metros, no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos.

O documentário Free Solo (2018) capta a escalada com um talento artístico aprimorado e imagens que provocam vertigens e vão fazer você se sentir como se estivesse escalando junto com Honnold.



Saiba mais sobre a Disney Magic Run 2023





Na página oficial da Disney Magic Run, é possível conferir todos os detalhes da corrida, como horários, percurso e informações gerais. Se prepare, entre no clima com bons filmes do Disney+ e aproveite com toda a família!