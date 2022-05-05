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Disney+: 3 filmes imperdíveis para ver com as crianças

5 de maio de 2022
5 de maio de 2022

Confira alguns filmes perfeitos para juntar as crianças na sala e fazer uma divertida sessão de cinema em casa!


Que as crianças têm muita energia para as brincadeiras, ninguém duvida. Mas incentivar o foco dos pequenos para conhecerem boas histórias também é uma atividade que vale a pena. Viajar pelo mundo lúdico dos filmes pode ser uma boa pedida para reunir as crianças e fazer sessões de cinema em casa. Tudo isso aproveitando as produções divertidas para toda a família que estão disponíveis no Disney+.

Veja essa seleção de 3 filmes imperdíveis para ver com as crianças.

Zootopia


Zootopia (2016)

Em Zootopia, a simpática coelha Jody Hopps chega à cidade que dá nome à animação para se juntar ao esquadrão de polícia local. Outro personagem importante é a raposa vigarista Nick Wilde, que está em fuga por um crime o qual não cometeu.

Os dois acabam juntando forças quando descobrem que são alvos de uma conspiração. O filme da cidade dos animais reserva aventuras e momentos bem engraçados, além de cenas memoráveis como aquelas estrelas pelas preguiças Preguiscila e Flecha.

Encanto


Encanto (2021)

Em Encanto conhecemos a família Madrigal, que mora em uma casa encantada na região montanhosa da Colômbia. Cada integrante da família recebe um dom mágico ainda na infância, menos a jovem Mirabel, que acha que não é especial porque não ganhou nenhum dom. Porém, um acontecimento extraordinário acaba mudando sua visão sobre isso, bem como sua relação com a família. A produção ganhou o Oscar® 2022 de Melhor Animação.

Up


Up - Altas Aventuras (2009)

A hilária história do velhinho que fica viúvo, o vendedor de balões Carl Fredricksen é contada na animação da Disney e Pixar Up - Altas Aventuras. Carl (Ed Asner) passou a vida sonhando em explorar o mundo e poder viver a vida plenamente. Mas quando ele fica viúvo e está quase perdendo a casa em que sempre morou, tem uma ideia mirabolante: levantar a casa inteira com balões e voar dos Estados Unidos até as montanhas da Venezuela.

Em meio a essa ideia de aventura, Carl acaba tendo um companheiro: o menino Russell, de 8 anos, que embarca com ele nessa louca e divertida viagem.

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