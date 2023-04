Disney+ convida você para uma Viagem ao Centro da Terra, série produzida na América Latina

A nova série de aventura, fantasia e ficção científica conta com um elenco de estrelas e muita emoção. Saiba mais!



A popular história escrita pelo autor francês Júlio Verne chega ao catálogo da Disney+ de uma maneira diferente. A nova série original Viagem ao Centro da Terra lança sua 1ª temporada completamente produzida na América Latina para levar o público a uma dimensão paralela cheia de aventura, suspense e diversão.





Sobre o que é a série Viagem ao Centro da Terra?

A série apresenta Diego, um menino enviado pelos pais ao acampamento de Pompilio Calderón. Lá, junto com seus irmãos e amigos, ele descobre um portal misterioso para outra dimensão e descobre um poderoso segredo de família.

A partir daí, Diego deve proteger esta nova dimensão das garras de Pompílio e seu capanga, que farão de tudo para destruí-la.





O elenco de Viagem ao Centro da Terra





Uma adaptação de um clássico como esse mereceu um elenco à altura. É por isso que a série é estrelada por renomados artistas latinos, como Sebastián García (Diego), Óscar Jaenada (Pompilio Calderón), Margarita Rosa de Francisco (Pola) e Mauricio “El Diablito” Barrientos (Claudio).



Também fazem parte do elenco de Viagem ao Centro da Terra Manuel Márquez (Pedro), Paola Miguel (Ana), Valery Sais (Laura), Camila Núñez (Violeta), Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote), Maximiliano Uribe (Fermín) e Gabriel Goity (Julio Verne).







A mensagem poderosa de Viagem ao Centro da Terra





Com elementos de ficção científica, muita aventura e humor sob medida, Viagem ao Centro da Terra traz uma mensagem importante em torno da ecologia e da preservação do meio ambiente.

Os protagonistas da história têm a difícil tarefa de proteger um mundo desconhecido das garras dos vilões que desejam lucrar com a nova descoberta. Será que eles conseguirão?





Uma aventura como nenhuma outra





A série conta com uma produção audiovisual de primeira linha. Viagem ao Centro da Terra leva seu público a um mundo totalmente novo, cheio de perigos, dinossauros, insetos gigantes, cavernas impressionantes e cenários de tirar o fôlego.

Viagem ao Centro da Terra entra no catálogo do Disney+ para compartilhar espaço com outras produções originais latino-americanas, como Terra Incógnita, ideal para fãs de todas as idades. Não perca essa nova aventura!